トレンドカラーは、断然コレ！【ニトリのN+】大人が取り入れたい「ピンクアイテム」

スイートで可憐なピンクがこの春夏のトレンドカラーに浮上！ 甘いピンクは着こなすのにためらいがちだったという大人女性も、今こそこの波に乗ってみて。今回は【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】から、おすすめのピンクアイテムをご紹介。スタッフさんの着こなしアイデアとともに、大人コーデにピンクアイテムを品よく取り入れるコツもあわせてお届けします。

ミルキーなストライプシャツで顔まわりに彩りを

【N+】「オーバーサイズシャツ」\2,990（税込）

ゆとりあるシルエットで、羽織っても重ねても着映えを狙えるライトピンクのストライプシャツ。スウェットプルオーバーの首元・袖口・裾から覗かせて、甘めの差し色としてピンクをきかせています。「顔周りがパッと明るくなり、コーディネートに奥行きが出ます」と、スタッフ・チョコさん。ピンク × ホワイトのミルキーな配色を、明るめのグレーが品よく落ち着かせてくれそうです。

上品ワイドパンツで華やかピンクに気負わず挑戦

【N+】「フロントタックワイドパンツ」\3,990（税込）

センタープレスによってきちんと感を醸し出すタック入りのワイドパンツ。上品見えしやすいデザインのおかげで、華やかなライトピンクを大人も気負わず取り入れられそうです。こちらのスタイリングでは澄んだホワイトのプルオーバーをシャツに重ねて、ピンクコーデにメリハリを演出。パキッと濃いめのピンクのバッグも、全体をぼやけて見せないワンポイントに。

一点投入で主役が決まるペイズリー柄のスカート

【N+】「ペイズリープリント柄スリットスカート」\3,990（税込）

視線を集める顔まわりから離れたボトムスは、存在感のある柄や色のアイテムを気楽に取り入れやすいのが魅力です。こちらは、発色豊かなピンクのペイズリー柄が大人コーデの主役にぴったりなスカート。広がりすぎないセミストレートのシルエットは品があり、Aラインシルエットのアウターとも着膨れ感なくまとまるはず。

淡色パンツコーデはピンクの差し色で旬度を高めて

オフホワイトのニットプルオーバーとライトグレーのパンツを合わせた、清涼感のあるパンツコーデ。旬カラーであるピンクのストライプシャツを挟むだけで、ぐんとトレンドを意識した装いへと格上げできそうです。襟付きのシャツなら甘めカラーも端正な雰囲気へと寄せやすく、オフィスにも馴染みそう。足元は黒のパンプスで引き締めるのがGOOD。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。