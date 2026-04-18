元フジテレビでフリーアナウンサーの長野智子が16日、自身のインスタグラムを更新。15日に誕生日を迎えたジャーナリスト・田原総一朗氏との3ショットを投稿した。



【写真】目線を合わせる気遣い 曲の垣根なし報道のエースが92歳を祝福

「#田原総一朗 さん 92歳のお誕生日パーティー」とケーキの絵文字つきで祝福した長野アナは、TBS系「news23」でキャスターを務める元テレビ朝日の小川彩佳アナと並んで田原氏を祝う姿を投稿。座っている御年92歳の田原氏に目線を合わせる気遣いの女子アナ2人に、この日の主役も目尻を下げている。



田原氏は1934年生まれ、滋賀県出身。60年に早大を卒業し、東京12チャンネル(現テレビ東京)などを経てフリーに。テレビ朝日系「朝まで生テレビ！」(現在はBS朝日)などで存在感を見せてきた。15日には自身のX(旧ツイッター)で「おかげさまで92歳になりました。生きている人間の一員として、これからもこの国を良くしたいです。まだまだ面白い事をしたい。」と意欲的に記している。



「素敵な笑顔にお目にかかれて嬉しかったです。おめでとうございます 久しぶりに会えた #小川彩佳 さんと」と結んだ長野アナ。フォロワーからは「素晴らしいですね記念写真」「田原先生、お元気そうでなによりです」といった声が届いていた。



長野アナは上智大外国語学部英語学科卒業後、フジテレビに入社。95年に渡米し、ニューヨーク大学・大学院で「メディア環境学」を専攻。2000年からテレビ朝日系「ザ・スクープ」のキャスターに。以降も「朝まで生テレビ！」や「報道ステーション」など人気番組に出演した。



（よろず～ニュース編集部）