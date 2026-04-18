参政党の川裕一郎衆院議員が16日、内閣委員会において「ロシアによる選挙介入疑惑」について質問。ロシア介入の指摘が政府や公的機関による事実確認に基づいたものか、公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所上席研究員・大澤淳氏に見解を求めた。

川議員は、インテリジェンスの強化に関する質疑の際、大澤氏による「昨夏の参院選において、ロシアからと見られる影響工作が指摘をされている」「ロシアによる特定政党への支持が急拡散されている」という発言を受け、「『特定政党』とは参政党のことだと思う」としたうえで、同党が親露派ではないことを強調し「ある意味、自分たちは（巻き込まれた）被害者である」と問いただした。

これに対し大澤氏は「公的機関自体は確認をしていない」とし、報道や一部の分析者の指摘を根拠として挙げ、同党を「被害者」と位置づけた。さらに、ロシアが他国への影響工作でナショナリズムを掲げる政党を押し上げる手法と共通点があるとの見解を示し、X（旧Twitter）の投稿データを例に挙げ、「『日本人ファースト』のメンションのトレンドが選挙期間に限って平時の10倍から20倍に増えている」と、人工的に押し上げられたものだと分析した。

すると川議員は、「参政党が被害者だと言っていただいて本当にありがとうございます」とコメントし、こうした「情報操作の攻撃」への対策を求めると、大澤氏は膨大なSNSの投稿データを分析するので予算がかかるとして、法案成立による国家情報局の設立に期待を示した。

党員がロシアメディアに出演したことが発端

昨年7月、参院選に出馬した参政党の候補者がロシア政府系メディアに出演。これにより混乱を招いた同党の神谷宗幣代表は、自身が関知していないとして関係した党職員に辞職を勧告。他党は、ロシア政府の選挙介入に利用されているのではないかとの懸念を指摘していた。

また、翌8月の参院予算委員会で当時の首相・石破茂氏は先の参院選で指摘された外国勢力によるSNSを通じた世論工作の可能性について、「国内法令を適用し、いかに犯罪抑止機能を持つかも合わせて、選挙の公正が害されないよう、政府として努力したい」と述べ、法改正の必要性には言及しなかった。

神谷氏は、「わが党は『後ろにロシアがいる』と選挙の終盤に言われ、大変大きな迷惑を被った。本当に選挙中にそんなことを言われたらとんでもない。しっかり議論してほしい」と訴えた一方、「政府によるSNSの大幅な規制は言論統制につながる。やり方を気を付けないと大変なことになる」と慎重な議論を求めた。

同党をめぐっては、参院選中に候補者がロシア国営メディアに出演したため、SNSなどでロシアとの関わりを指摘する声が浮上。同党はロシアとの直接的な関係を否定しているが、SNS上ではロシア系メディアやボットによる影響の疑惑が指摘されている。現時点では、同党の支持拡大がロシアの工作によるものかどうかは明確ではないが、はたして真相やいかに。