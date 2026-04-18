最大震度7を観測した熊本地震本震から16日で10年です。震災の記憶と向き合い教訓を次の世代に伝え続ける人たちを取材しました。

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桐谷美玲キャスター

「あれが崩落した橋ですね。当時のまま残っているんですよね」

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熊本市方面からの交通の要衝であった、阿蘇大橋。地震のすさまじさを伝えつづけるため、崩落した当時のまま保存されています。

最大震度7の揺れに2度襲われた熊本県。県全体で275人の命が奪われました。被災した家屋は19万8000棟以上。中でも、甚大な被害に見舞われた益城町は98％の家屋が被災しました。

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■今も益城町に住む女性が当時を振り返り…

「その時（10年前）を見てほしかったですね。やっと10年たってきれいになっていますけどね」

桐谷キャスターに語ってくれたのは 今も益城町で暮らす川北澄子さん。

10年という歳月をかけ、進んだ復興。しかし、川北さんには最初の強い揺れが今も記憶に焼き付いているといいます。

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桐谷キャスター

「その被災されたときはどういう状況？」

川北さん

「その時は主人が夜勤で仕事行っていまして、私一人で。『カタカタカタ』って揺れたけど、ちょっとで収まるかなって思ったけどなかなか収まらなくて。玄関を開けようとしたらいつもと違うんですよ」

「げた箱が落ちて玄関がふさがって開かなくて。キャスターとかガタガタ来るんですよ後ろにね。もう絶対お父さんとは死に別れはしたくない、絶対会いたいからベランダを探して外に出ました。はだしで」

夫と再会できたものの、自宅は全壊。10年がたち、川北さんは──。

川北さん

「長いようで短いようで何とも言えませんけど、今がよかったとは思います」

桐谷キャスター

「どういうよかったですか？』

川北さん

「生きてよかった」

熊本県は、現在も地震活動が活発で、また大きな地震が起きる可能性もあり、注意が必要です。

■被災した建物や記憶を後世に残すための施設

“記憶を風化させない”

被災した建物や記憶を後世に残すための施設が「熊本地震 震災ミュージアムKIOKU」。3年前に開館しました。

施設ではおよそ60人の語り部が当時の状況を伝えています。天野時生さん（62）もその1人です。

桐谷キャスター

「こちらの車は？」

天野さん

「地震の土砂崩れによって潰されてしまった車です。家ごと、車ごと潰されてしまったんですね」

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本震で引き起こされた土砂災害。この場所では住宅が土砂にのまれ5人が亡くなりました。

敷地内には…

桐谷キャスター

「ひび割れたり、窓が割れていたり、中の様子も少し見えますけど、階段も割れていたりしますね」

天野さん

「ちょうどそこに断層が走っているんです」

保存されているのは旧東海大学の阿蘇キャンパス。校舎の下に通っていた断層が大きくずれ、折れた階段や鉄筋がむき出しになった柱が地震の激しさを今に伝えています。

天野さん

「真ん中の部分（校舎）が壊れ方がひどいですよね。この違いは、三角形の補強。耐震化、これがしてあるのとしてない違いなんです」

桐谷キャスター

「それでこんなに違うんですか」

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次に地震が起きた時、備えておくためにも記憶を語り継いでいくことが大切だといいます。

桐谷キャスター

「風化させないためにどういったことをしていったらいいのか考える事はありますか」

天野さん

「災害のこと、防災のことに対して学び続けていくことしかないと思います」

■次の世代へ「恐怖ではなく教訓を」

10年前の教訓を子どもたちへ…自らの経験を伝える家族にも話を聞きました。

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松村さん一家。母・知穂さん（38）と10歳になった長男の咲空くん、4歳の帆夏ちゃんです。咲空くんが生まれたのは、前震と本震の間。10年前の4月15日。

桐谷キャスター

「おなかが大きいときに被災されるってかなり不安があったのでは」

知穂さん

「その時は今まで大きな地震にあったことなかったので、『バン』って揺れた時に、看護師さんが私の上に覆いかぶさってくれて」

前震のおよそ13時間後、咲空くんを出産。しかし、その15時間後には本震が。その後も揺れが続いたといいます。

咲空くん

「揺れたの？」

知穂さん

「揺れる揺れる。震度5とかいっぱいあった。そのたびに咲空を抱えて（産院を）出て、『大丈夫です戻ってください』って言われて」

「地震の時にみんなが『すごく大変だったね』って言ってくれるんですよ。私は産院にいたので、自分で何もしなくてもいろんな人が助けてくれたから結果無事だった」

知穂さんから咲空くんへ。地震の経験を誕生日の4月15日に毎年、伝えています。

知穂さん

「トラウマを植えるような方向ではなく、これからこの子たちのためになるように」

「自分がすごく怖かったとか被害があったというより、『すごく助けてもらったよ』、『地震の時はここに集まろうね』そういった面を話すようにしています』

伝えるのは「恐怖の記憶」ではなく、次に地震が起きた時の「備え」。

■熊本で暮らす外国人にも防災情報を伝え

さらに──

知穂さん

「いろいろお話しできたらいいのでよろしくお願いします」

語学力を生かし、ボランティアを始めた知穂さん。 月に一度、熊本で暮らす外国人に防災情報などを伝えています。

ジェシカさん

「避難所…わからない」

知穂さん

「避難所は何か有事のことが起こった時にみんなが安全でいるための広い場所です」

ジェシカさん

「わからない」

ガーナ出身のジェシカさん（31）は3年前から家族で熊本市に暮らしています。

知穂さん

「地震が起きた時は周りが開けていて、建物がない場所に避難しないといけません」「ここも避難できる」

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地図を見ながら、自宅近くの公園などが避難所になっていることを一緒に確認しました。

ジェシカさん

「ガーナでは地震の経験がなかったので、とても勉強になりました。地震を経験した人が備え方を教えてくれたので、私も準備をしないといけないと思いました」

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熊本地震から10年、教訓を次の世代へ。

桐谷キャスター

「地震から10年たった今、伝えたいことは？」

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知穂さん「10年たってこの子も地震の時に生まれてはいるけど、実際には覚えていないので、何かしら災害は起こってしまうので、その時に少しでも役に立てたらいいなと思って、そのことを伝えていけたら」

（2026年4月16日放送『news.every.』より）