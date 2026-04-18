松村沙友理、珍発言にバカリズム＆シソンヌ長谷川が困惑 「私も今から悪ガキになろうかな」
お笑い芸人・バカリズムとシソンヌの長谷川忍がMCを務める、日本テレビ系トークバラエティー『この世界にもう一人いました〜奇跡のご対面トークショー〜』が、18日（後10：00〜）に放送される。ゲストに元乃木坂46・松村沙友理を迎え、超奇跡的な体験を当事者とともに熱く語る。
【番組カット】和気あいあい！笑顔をみせる松村沙友理＆バカリズムら
同番組は、人生に1度あるかないかの経験をした「唯一無二」の人が、実は「この世界にもう1人」…奇跡の体験者×奇跡の体験者が繰り広げるトークバラエティー。奇跡的な確率で出会った2人の体験者“ミラークルさん”が対面すると、一体どんな話が飛び出すのか、極狭あるあるトークを繰り広げる。
今回は、「不良だらけの会社を立て直し年商億超えにした社長」と「海に漂流しても、生きて帰った人」の2テーマからミラークルさんが登場。スタジオで初対面した2人は、互いに「会いたかった」とハグを交わす。入社初日に店長が逃亡したり、腹を刺されて出社する社員など、考えられない奇想天外なエピソードの数々に、松村が「私も今から悪ガキになろうかな」と謎発言を放つ。
一方、海へ漂流した2人が無事に帰ってこられた秘けつは「恋バナ」だったという。海に浮いていた発泡スチロールを抱いて16時間漂流していた時の体勢をスタジオの全員で再現するなど、奇跡の体験にMC陣も感動をみせる。
【番組カット】和気あいあい！笑顔をみせる松村沙友理＆バカリズムら
同番組は、人生に1度あるかないかの経験をした「唯一無二」の人が、実は「この世界にもう1人」…奇跡の体験者×奇跡の体験者が繰り広げるトークバラエティー。奇跡的な確率で出会った2人の体験者“ミラークルさん”が対面すると、一体どんな話が飛び出すのか、極狭あるあるトークを繰り広げる。
一方、海へ漂流した2人が無事に帰ってこられた秘けつは「恋バナ」だったという。海に浮いていた発泡スチロールを抱いて16時間漂流していた時の体勢をスタジオの全員で再現するなど、奇跡の体験にMC陣も感動をみせる。