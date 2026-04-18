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1995Ç¯10·î£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÈÎ¦¾åÃ»µ÷Î¥¶¥µ»¤ËÎå¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶¥µ»¤òÂ³¤±¤º¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¡£·ëº§¤ò·Ð¤Æ¶¥ÎØÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£27ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬¼õ¸³¤¹¤ëÅ¬À»î¸³¤ÇÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤ØÆþ½ê¡£Âè£³²óµÏ¿²ñ¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íâ2025Ç¯¤Ë¤Ï£²ÅÙ£Çµ¤Ë½Ð¾ì¡£11·î¤Î¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£