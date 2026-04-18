ディフェンダーのポップアップイベント開催

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、ディフェンダーのブランドポップアップイベント『ディフェンダー・ブランド・エクスペリエンス・アット・高輪ゲートウェイシティ（DEFENDER BRAND EXPERIENCE AT TAKANAWA GATEWAY CITY）』を4月24日から26日までの3日間、東京の『高輪ゲートウェイシティ・ゲートウェイパーク』で開催する。

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会場はJR高輪ゲートウェイ駅に直結の『ゲートウェイパーク』で、開催時間は11時から19時までとなっており、入場は無料である。



ディフェンダー・オクタ・ブラック（展示予定） ジャガー・ランドローバー・ジャパン

今回のイベントは、ディフェンダーのアドベンチャースピリットと機能美を、都市型ポップアップというかたちで体感できる内容とした。

ブランドの世界観を訴求する場として、展示と体験コンテンツを組み合わせた構成になるという。

ディフェンダー最新ラインナップを展示

会場には、2019年の国内導入以来初のマイナーチェンジを受けた2026年モデルを中心に、最新のディフェンダー・ラインナップが展示される。

注目は、新たに導入された『ディフェンダー・オクタ・ブラック』に加え、『ディフェンダー・オクタ』、日本初導入となる商用モデル『ディフェンダー・ハードトップ 110 XダイナミックSE D350』、プラグイン・ハイブリッドの『110 XダイナミックHSE P300e』である。



ディフェンダー・トロフィーエディション・キュレーテッド・フォー・ジャパン（展示予定） ジャガー・ランドローバー・ジャパン

このほか、『130 V8 P500』、『90 XダイナミックHSE D350』、『110 XダイナミックHSE D350』、『トロフィーエディション・キュレーテッド・フォー・ジャパン』も並ぶ予定だ。

さらに、グローバルプロジェクト『ディフェンダー・アワード』で日本の受賞団体に贈呈された特別な車両も披露し、ブランドの活動領域の広さを感じることができる展示内容となっている。

クイズミッションも用意

体験コンテンツとしては、ブランドの歴史や価値観に触れられるクイズミッション『ディフェンダー・ブランド・エクスペディション』を実施する。これは『エピック・アドベンチャー』、『ラグビー』、『ミュージック』、『パーパス』という4つのブランドピラーを軸に、ディフェンダーの成り立ちや思想を多面的に知ることができるアクティビティである。

ディフェンダー最新モデルの展示とあわせてブランド全体を立体的に理解できる本イベント。詳細はイベント公式サイトをご確認いただきたい。



『ディフェンダー・ブランド・エクスペリエンス・アット・高輪ゲートウェイシティ』の会場となる、高輪ゲートウェイシティ。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン