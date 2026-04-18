春に行きたいと思う「東京都の旅行先」ランキング！ 2位「上野動物園」を抑えた1位は？【2026年調査】
色とりどりの花々が咲き誇り、芽吹いたばかりの瑞々しい緑が心を癒やしてくれる、一年でもっとも旅情をそそる時期を迎えました。年度替わりの忙しさが一段落し、連休や週末の旅の計画を具体的に立て始めている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「東京都の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「動物園巡りが趣味だから」（20代女性／北海道）、「春のあたたかい気候なので、ゆっくり動物鑑賞できそう」（30代女性／鳥取県）、「子供も楽しめるし、出店がでていたりして親も楽しめるから」（30代女性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「桜が川沿いにたくさん咲いてるから」（20代女性／神奈川県）、「春は桜がきれいで、川沿いをゆっくり歩くだけで季節を感じられるから」（50代女性／兵庫県）、「夜桜も美しいし、川沿いの桜並木が圧倒的だから」（50代男性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「東京都の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：上野動物園／37票2位にランクインしたのは、日本で最も歴史のある「上野動物園」です。隣接する上野恩賜公園（3位）と合わせて、都内屈指の春のお出かけスポットとして親しまれています。人気の動物たちを眺めながら、春の暖かな日差しの下で園内を散策するのは格別。周囲の桜が満開になる時期は非常に賑やかで、家族連れやカップルに選ばれる憩いの場です。
回答者からは「動物園巡りが趣味だから」（20代女性／北海道）、「春のあたたかい気候なので、ゆっくり動物鑑賞できそう」（30代女性／鳥取県）、「子供も楽しめるし、出店がでていたりして親も楽しめるから」（30代女性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：目黒川／46票1位に輝いたのは、都内有数の桜の名所として知られる「目黒川」でした。川の両岸に約800本のソメイヨシノが咲き乱れ、水面を覆うように枝を広げる風景は圧巻です。川沿いにはおしゃれなカフェや雑貨店が多く、お花見を楽しみながらの散策が春の定番。夜桜のライトアップや、散った花びらが川を流れる「花筏（はないかだ）」など、情緒豊かな春の景色が堪能できます。
回答者からは「桜が川沿いにたくさん咲いてるから」（20代女性／神奈川県）、「春は桜がきれいで、川沿いをゆっくり歩くだけで季節を感じられるから」（50代女性／兵庫県）、「夜桜も美しいし、川沿いの桜並木が圧倒的だから」（50代男性／広島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)