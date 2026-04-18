電撃引退の「りくりゅう」ペア！ “高級外車”での2ショットに反響も！

2026年2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本のフィギュアスケート・ペア史上初となる金メダル獲得という偉業を成し遂げ、日本中を感動の渦に巻き込んだ「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手のペア。

しかし、その歓喜の記憶も新しい4月17日、二人はそれぞれのSNSを通じて突如として現役からの引退を表明し、スポーツ界に大きな衝撃を与えました。

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二人が共同で投稿したメッセージには、これまでの競技生活を支え続けてくれた所属先の木下グループやコーチ陣、そして家族や友人に対する深い感謝の念が綴られていました。

苦しい時も周囲のサポートがあったからこそ前を向けたという彼らは、「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません」と、全盛期での潔い決断に至った胸の内を明かしています。

五輪の頂点という究極の目標に到達したことで、まさに「やり切った」という思いが強かったのでしょう。

この突然の報告に対し、インターネット上やSNSでは驚きの声とともに、彼らの多大な功績を称えるコメントが瞬く間に溢れ返りました。

「金メダルの興奮からまだ冷めやらないのに、まさかの引退発表で言葉が出ない」「最高の演技と笑顔を今まで本当にありがとう！」「怪我など苦しい時期を乗り越えて掴んだ栄光、ゆっくり休んでほしい」といった、二人の決断を尊重し、労う声が絶えません。

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そんな氷上で世界を魅了してきた二人ですが、五輪での金メダル獲得直後には、クルマでの移動中に見せたリラックスした姿が大きな話題を呼んでいました。

それは2026年2月17日、日本スケート連盟の公式インスタグラムに「これから取材に向かいます！」というメッセージとともに投稿されたオフショットです。

写真に収められていたのは、広々とした車内で並んで座り、重圧から解放されたような穏やかな笑顔を浮かべる二人の姿でした。

このとき彼らが乗車していた移動車は、内装の質感やシートの形状から、VIPの送迎などにもよく使われるメルセデス・ベンツの最高級ミニバン「Vクラス」であると推測されます。

大一番を終え、取材先へと向かう道中、このラグジュアリーな高級外車の後部座席は、極限のプレッシャーを戦い抜いた二人にとって、束の間の安らぎを得られる最高の空間になっていたことでしょう。

ストイックに競技と向き合う彼らが垣間見せたこのひとコマに対し、当時のSNSでは多くの反響が寄せられました。

「2人とも本当にステキ！」「めっちゃ尊い…」「重圧から解放された姿に癒される」「人柄の良さがにじみ出ている最高の笑顔！」と、ファンからは彼らの素顔を優しく見守り、祝福する温かなメッセージが数多く届いていました。

氷上での力強く美しい演技と、高級車内で見せた無邪気で穏やかな表情とのギャップが、世界中のファンの心をさらに強く掴んだのです。

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現役引退という大きな節目を迎えましたが、二人が今回投稿メッセージの最後には「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」という前向きな言葉が添えられていました。

ペアを解消するわけではなく、今後はプロとしての活動やアイスショーへの出演など、また違ったステージで日本のファンにその素晴らしいスケーティングを披露してくれるのかもしれません。

世界一の称号を手にした彼らが、リンクの外の世界でどのような新しい景色を見せてくれるのか。

次のステージへ向けて力強く新たな一歩を踏み出した「りくりゅう」ペアの、今後のさらなる飛躍と活躍に、日本中から大いなる期待が寄せられています。