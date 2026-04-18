「坂元プレミアか！熱いな」「エモすぎる」４部降格も経て25年ぶり帰還！ランパード率いるコベントリーにファン熱狂「まるで映画」
ついに、ついにこの時がやってきた。
現地４月17日に開催されたイングランド２部リーグ第43節で、フランク・ランパード監督が率い、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンと敵地で対戦。坂元は肋骨の怪我で欠場したなか、１−１で勝点を86に伸ばし、25年ぶりのプレミアリーグ復帰を決めた。
スコアレスで折り返すと54分に、大橋と共にチャンスに多く絡んでいた森下に先制点を許すも、84分にFKからボビー・トーマスがヘッドで同点弾を奪取。必要な勝点１を掴み、チェルシーの英雄ランパードのもと待望の瞬間を迎えた。
屈辱の４部降格、昨季の昇格プレーオフ敗退などを経ての非願成就だ。
現在29歳で加入３年目の坂元は重要戦力を担い、今季７ゴール３アシストで昇格に大きく貢献。セレモニーの際はピッチ上に姿を見せ、チームメイトと喜びを分かち合った。
SNS上は祝福、称賛の声で溢れている。
「坂元プレミアか！熱いな」
「プレミアリーグで観れるの楽しみにしてます！世界に名を轟かせ！」
「憧れたランパードが奇跡の昇格か...泣ける」
「25年ぶりはエモすぎる」
「25年ぶりの舞台でランパードの手腕が試される」
「このストーリー、ロマンありすぎる」
「まるで映画の脚本みたい」
坂元はJ２のモンテディオ山形でプロキャリアをスタートし、J１のセレッソ大阪、当時ベルギー１部のオーステンデと着実にキャリアアップ。そして満を持して、世界最高峰の舞台に足を踏み入れる。プレミアリーグでの活躍が今から非常に楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】84分弾でプレミア帰還を決める前…森下龍矢に許した先制点
現地４月17日に開催されたイングランド２部リーグ第43節で、フランク・ランパード監督が率い、坂元達裕を擁する首位のコベントリーは、大橋祐紀と森下龍矢が所属する20位のブラックバーンと敵地で対戦。坂元は肋骨の怪我で欠場したなか、１−１で勝点を86に伸ばし、25年ぶりのプレミアリーグ復帰を決めた。
スコアレスで折り返すと54分に、大橋と共にチャンスに多く絡んでいた森下に先制点を許すも、84分にFKからボビー・トーマスがヘッドで同点弾を奪取。必要な勝点１を掴み、チェルシーの英雄ランパードのもと待望の瞬間を迎えた。
現在29歳で加入３年目の坂元は重要戦力を担い、今季７ゴール３アシストで昇格に大きく貢献。セレモニーの際はピッチ上に姿を見せ、チームメイトと喜びを分かち合った。
SNS上は祝福、称賛の声で溢れている。
「坂元プレミアか！熱いな」
「プレミアリーグで観れるの楽しみにしてます！世界に名を轟かせ！」
「憧れたランパードが奇跡の昇格か...泣ける」
「25年ぶりはエモすぎる」
「25年ぶりの舞台でランパードの手腕が試される」
「このストーリー、ロマンありすぎる」
「まるで映画の脚本みたい」
坂元はJ２のモンテディオ山形でプロキャリアをスタートし、J１のセレッソ大阪、当時ベルギー１部のオーステンデと着実にキャリアアップ。そして満を持して、世界最高峰の舞台に足を踏み入れる。プレミアリーグでの活躍が今から非常に楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】84分弾でプレミア帰還を決める前…森下龍矢に許した先制点