YouTubeに「お金の臭い」を出さない技術？ ヒカルと入江巨之氏が体現する、最強のパートナーシップとは【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】自分の「得意」に集中するために、信頼できるパートナーを持つ

ビジネスはビジネスでわける方がいい

ご存知の方も多いと思いますが、ヒカルさんには入江巨之氏というとても優秀なビジネスパートナーがいます。入江氏は、多くの人気YouTuberのプロデュースをされているほか、複数の事業を展開している実業家です。

ヒカルさんは、自分のチャンネルで視聴者の求めること、自分のやりたいことをやり続けて圧倒的な人気を獲得しています。それは、お金を稼ぐというビジネス面をすべて入江氏に任せ、自身はファンのことを最優先したからこそできたといえるでしょう。もちろん、ヒカルさん自身の持つ類まれな能力あってのことです。こうした役割分担ができていないYouTuberは、どうしてもビジネスが透けて見える動画を作ってしまいがちです。そうすると、視聴者はお金の臭いを敏感に感じ取って離れてしまいます。みなさんもそういった経験があるのではないでしょうか？

そうした部分を上手く調整できる方は、ひとりでも問題ありませんが、YouTubeで成功してビジネスに繋げたいのであれば、入江氏のようなパートナーを見つけて、自分はおもしろい動画作成に力を注ぐ方が、成功につながりやすいのです。「何でもひとりでできる」よりも上手に役割分担できる力がこれからは大事かもしれません。

優秀なビジネスパートナーが成功のカギ

ヒカルさん 視聴者ファースト ファンのことを考える やりたいことをやる 視聴者ファースト ファンのことを考える やりたいことをやる お金のことを考えずに自由にやった結果圧倒的人気に！ 入江氏 ビジネスファースト ビジネス展開を考える 自由にやってもらう ビジネスファースト ビジネス展開を考える 自由にやってもらう ビジネスに注力ししっかりと売上げを出すことに成功！

お互いを信頼してそれぞれの役割を分担した結果YouTubeのチャンネルもビジネスも大成功を収めた

視聴者にビジネスを感じさせてしまうとチャンネル登録者は伸びない

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。