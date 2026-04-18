NY金先物6月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4879.6（+71.3 +1.48%）



金６月限は大幅反発。時間外取引では、アジア時間は小反発で推移。欧州時間に入り、イスラエルとレバノンが１０日間の停戦合意を受け、米国・イランの停戦協議再開観測の強まりから上げ幅を拡大し、一時２０ドル超の上昇となった。日中取引では、イランがホルムズ海峡の開放で合意との報道を受け、原油相場が急落、インフレ高進不安が後退、米長期金利が低下、ドル安を背景に序盤から上げ幅を拡大した。買い一巡後、週末を控えたポジション調整を売りを吸収し、概ね高もちあいで推移。終盤も堅調に推移した。

MINKABU PRESS

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