NY原油先物6 月限（WTI）（終値）

1バレル＝82.59（-8.58 -9.5%）



ニューヨーク原油は急反落。イスラエルとレバノンが１０日間の停戦で合意を受け、米国・イランの停戦協議の開催観測を背景にアジア時間から売り優勢となり、小幅安で推移。欧州時間に入り、ジリ安となり、一時、約４ドル安まで下落。取引の中心が期近５月限から６月限に移行するなか、５月限は９０ドルが支持線となったが、６月限は８７ドル台前半まで下落。日中取引に入り、イランがホルムズ海峡の開放で合意との報道を受け、供給不安が後退し、売り殺到もようとなり、一段安となった。５月限は最終取引を２１日に控え、手じまい売りが加速し、一時８０ドル近くまで値を崩した。期近６月限も一時２ケタ安まで下落となり、７８ドル台まで暴落となった。安値を離れ、８０ドル台前半に戻したが、大幅安で引けた。

MINKABU PRESS







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