【闘病】食べても太らないのは『重度バセドウ病』だった… やがて「不妊の原因」にも

2009年、結婚を機に感じ始めた異常な疲労感や空腹感、体重減少。当時30歳目前だった押川さんは「年齢のせい」と思い込んでいましたが、不妊治療外来の初診で重度のバセドウ病が発覚しました。看護師でありながら自身の異変に気付けなかった驚きの中、妊娠を目指して内服治療を開始。副作用を考慮した薬の変更や早期断乳などの壁を乗り越え、現在はシングルマザーとして我が子のために病気と上手に付き合う軌跡を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年2月取材。





体験者プロフィール：

押川 映子

子どもと2人で暮らす40代女性。2009年5月頃、結婚を機に生活の変化が訪れるが、その前後から疲労感や空腹感、情緒の不安定さを感じるようになった。1年半ほど様子を見ても改善が見られない状態が続く。不妊治療のため病院を受診したところ、検査でバセドウ病が判明した。現在も医師と相談しながら少量のメルカゾールの内服を継続している。

記事監修医師：

久高 将太（琉球大学病院内分泌代謝内科）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

年齢のせいだと思っていた異変はバセドウ病が原因だった

編集部

はじめにバセドウ病について教えていただけますか？

押川さん

バセドウ病は甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、眼球突出や手の震え、動悸、疲労感などの症状が現れる病気です。20～30代の若い女性が発症しやすいといわれています。とはいえ、私は仕事もあって疲労感を日常的に感じやすく、症状と認識するのが難しかったです。複数の症状を併せ持っていても、私自身が無自覚だったことを思うと、同様に気付けない方もいる病気なのかなと思います。また、職員100名ほどの病院で働いていた時、その中でバセドウ病を罹患している人は6名いました。そう考えると、比較的患者数の多い病気なのだと再認識できました。

編集部

押川さんがバセドウ病と診断されるまでの経緯も教えていただけますか？

押川さん

2009年5月頃に当時付き合っていた方と結婚したのですが、その前後から疲れやすさと頻繁に訪れる空腹感、食べても太らずイライラしやすい状態が続いていました。当時は30歳目前だったこともあり、年齢から来るものだと思い込んでいました。

編集部

すぐにバセドウ病を疑うような症状はなかったわけですね。

押川さん

はい。それから1年ほど経ち、自然妊娠しないことが気になり、同僚も通っていた不妊治療外来を軽い気持ちで受診しました。しかし、初診時の採血検査で重度のバセドウ病と指摘され、不妊もバセドウ病による可能性が高いと説明を受けました。不妊治療を始めるにはバセドウ病のコントロールが必要と伝えられたため、2010年6月頃から内分泌内科を受診して治療を始めたという流れです。看護師の身でありながら、自分が病気を発症するという考えがなかったため、手指の振戦（※）や過度の空腹感、日々痩せていく体がバセドウ病の症状だとは想像もしていませんでした。

※振戦…ふるえのこと

編集部

自覚できる症状ではなかったため、気付かなかったのですね。

押川さん

内分泌内科に受診した際、自分では振戦もないと思っていたのですが、医師からは「しっかり振戦あるよ」と呆れられたのをはっきり覚えています。

編集部

医師からはどのように治療をしていくと説明されたのですか？

押川さん

治療方法は手術・放射線・内服の3種類があると説明されました。一般的なのは内服で、「妊娠希望を考えると一番有効なのも内服だと思います」と提案を受けました。内服治療はメルカゾールという薬を使用し、採血結果に合わせて適宜減量または増量していき、長期的な服用が必要とのことでした。

編集部

その後無事にお子さんを出産したそうですが、妊娠中の治療はどのように行ったのでしょうか？

押川さん

内服薬のメルカゾールは副作用で胎児奇形のリスクがあったため、妊娠中はプロパジールという薬に変更しました。出産後しばらくは甲状腺ホルモン値が落ち着いていて、投薬せずに過ごしていましたが、9カ月目から数値の悪化がありました。ただ、メルカゾールに戻すと授乳に影響するとのことで、予定より大幅に早く断乳せざるを得ませんでした。

編集部

バセドウ病の方が妊娠・出産するにあたって、注意すべき点は何でしょうか？

押川さん

私の場合は不妊外来、バセドウ病発覚、妊娠計画の順序でしたから、既にバセドウ病で治療している方は注意してほしいです。バセドウ病は女性のライフステージに大きな影響を与える病気であると今は強く思います。

「赤ちゃんがほしい」と願う気持ちが心の支えに

編集部

バセドウ病と判明した時の心境についても教えていただけますか？

押川さん

正直な気持ちは「この疲労感や食べても太らない感じは、30歳の洗礼じゃなかったの？ だったらもっと早く受診すればよかった」と思いました。それほど思いもよらないことでした。

編集部

診断を受けてから生活にはどのような変化があったのでしょうか？

押川さん

これまでは大きな病気の経験がなく、服薬も花粉症の時期のみだったため、連日の内服薬管理に意外と苦労しました。看護師は患者さんのケアには長けていますが、自己管理は上手じゃないことも多くて、私自身もその1人でした。また、薬の効果と拮抗してしまうため、海藻系の過剰摂取はだめとのことで、気を付けていました。

編集部

治療中の心の支えになったものは何でしょうか？

押川さん

妊娠から現在に至るまでは、きちんと内服を続けないと悪化すること、ストレスが溜まって悪化すると怖いという思いがありました。現在はシングルマザーなので、「子どもとの生活のためにもちゃんとコントロールしよう」という気持ちが大きな支えになっています。

編集部

現在の体調や生活についても教えていただけますか？

押川さん

現在は1日おきに1回メルカゾールを内服するだけです。日常生活には特に問題もなく、今はしっかりコントロールがついていてストレスもない生活を送っており、症状もありません。ただし、1日おきに内服するのは意外と飲み忘れやすいので、薬の外装に内服予定日を書いて、忘れないように管理しています。

編集部

病気が発覚する前のご自分にアドバイスできるとしたら、何を伝えたいですか？

押川さん

「若いから病気なんて関係ないなんて思い込みはやめて」ということです。

≪↓ 後編へ続く ↓≫

※この記事はメディカルドックにて『【闘病】看護師なのに｢バセドウ病｣に気づけず… 日々痩せていくのも症状だった』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。



→（後編）【闘病】一生付き合う病気だからこそ仲良くしていくことが大切