フィーニーが伊勢丹新宿店でポップアップを開催　ケラマパールネックレスのワークショップも

デザイナー秋元舞子が手掛ける「フィーニー（PHEENY）」が、伊勢丹新宿店2階 TOKYO クローゼットでポップアップを開催する。期間は4月22日から28日まで。会場では、海をテーマにしたウェアやインテリア雑貨を取り扱う。

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ポップアップを記念し、沖縄を拠点に染めなどの手仕事によるものづくりを行う「アイロス・ダイイング（IROS DYEING）」 とのコラボアイテムを限定販売。環境と肌に優しいベンガラ染めのTシャツ（2色、1万7600円）をラインナップする。

期間中の4月22日と25日には、会場で、秋元が沖縄・座間味島で出会ったケラマパールを使用したネックレス制作のワークショップ（参加費8250円）を開催。好みのパールと色や太さの異なる6種類の紐をそれぞれ選び、貝や珊瑚のパーツを組み合わせてアレンジを楽しめる。

■Sea to Life Market - PHEENY POP UP STORE at Re-Style TOKYO

会期：2026年4月22日（水）〜4月28日（火）

場所：伊勢丹新宿店本館2階 TOKYOクローゼット

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

■デザイナー秋元舞子 KERAMA PEARL×PHEENY WORK SHOP

開催日時

4月22日（水）：11:00〜12:00、12:00〜13:00、15:00〜16:00、16:00〜17:00

4月25日（土）：11:00〜12:00、12:00〜13:00、15:00〜16:00、16:00〜17:00

