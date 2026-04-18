18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.0ポイント高の3829.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3962.58ポイント ボリンジャーバンド3σ

3862.80ポイント ボリンジャーバンド2σ

3829.50ポイント 18日夜間取引終値

3792.20ポイント 5日移動平均

3763.02ポイント ボリンジャーバンド1σ

3760.81ポイント 17日TOPIX現物終値

3735.25ポイント 一目均衡表・転換線

3686.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3686.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3665.03ポイント 75日移動平均

3663.24ポイント 25日移動平均

3633.00ポイント 一目均衡表・基準線

3563.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3463.68ポイント ボリンジャーバンド2σ

3363.90ポイント ボリンジャーバンド3σ

3339.22ポイント 200日移動平均



株探ニュース