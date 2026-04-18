TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.0ポイント高の3829.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3962.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
3862.80ポイント ボリンジャーバンド2σ
3829.50ポイント 18日夜間取引終値
3792.20ポイント 5日移動平均
3763.02ポイント ボリンジャーバンド1σ
3760.81ポイント 17日TOPIX現物終値
3735.25ポイント 一目均衡表・転換線
3686.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3686.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3665.03ポイント 75日移動平均
3663.24ポイント 25日移動平均
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3563.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3463.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
3363.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
3339.22ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3962.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
3862.80ポイント ボリンジャーバンド2σ
3829.50ポイント 18日夜間取引終値
3792.20ポイント 5日移動平均
3763.02ポイント ボリンジャーバンド1σ
3760.81ポイント 17日TOPIX現物終値
3735.25ポイント 一目均衡表・転換線
3686.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3686.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3665.03ポイント 75日移動平均
3663.24ポイント 25日移動平均
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3563.46ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3463.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
3363.90ポイント ボリンジャーバンド3σ
3339.22ポイント 200日移動平均
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