　18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.0ポイント高の3829.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3962.58ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3862.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3829.50ポイント　　18日夜間取引終値
3792.20ポイント　　5日移動平均
3763.02ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3760.81ポイント　　17日TOPIX現物終値
3735.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3686.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3686.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3665.03ポイント　　75日移動平均
3663.24ポイント　　25日移動平均
3633.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3563.46ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3463.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3363.90ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3339.22ポイント　　200日移動平均

株探ニュース