グロース先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の785ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
828.03ポイント ボリンジャーバンド3σ
801.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
790.28ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
785.00ポイント 18日夜間取引終値
783.20ポイント 5日移動平均
775.93ポイント ボリンジャーバンド1σ
749.88ポイント 25日移動平均
749.50ポイント 一目均衡表・転換線
739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
734.89ポイント 75日移動平均
733.02ポイント 200日移動平均
728.00ポイント 一目均衡表・基準線
723.83ポイント ボリンジャーバンド-1σ
719.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
697.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
671.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
828.03ポイント ボリンジャーバンド3σ
801.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
790.28ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
785.00ポイント 18日夜間取引終値
783.20ポイント 5日移動平均
775.93ポイント ボリンジャーバンド1σ
749.88ポイント 25日移動平均
749.50ポイント 一目均衡表・転換線
739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
734.89ポイント 75日移動平均
733.02ポイント 200日移動平均
728.00ポイント 一目均衡表・基準線
723.83ポイント ボリンジャーバンド-1σ
719.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
697.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
671.73ポイント ボリンジャーバンド3σ
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