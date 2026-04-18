　18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の785ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

828.03ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
801.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
790.28ポイント　　17日東証グロース市場250指数現物終値
785.00ポイント　　18日夜間取引終値
783.20ポイント　　5日移動平均
775.93ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
749.88ポイント　　25日移動平均
749.50ポイント　　一目均衡表・転換線
739.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
734.89ポイント　　75日移動平均
733.02ポイント　　200日移動平均
728.00ポイント　　一目均衡表・基準線
723.83ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
719.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
697.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
671.73ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース