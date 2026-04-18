18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の785ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



828.03ポイント ボリンジャーバンド3σ

801.98ポイント ボリンジャーバンド2σ

790.28ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値

785.00ポイント 18日夜間取引終値

783.20ポイント 5日移動平均

775.93ポイント ボリンジャーバンド1σ

749.88ポイント 25日移動平均

749.50ポイント 一目均衡表・転換線

739.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

734.89ポイント 75日移動平均

733.02ポイント 200日移動平均

728.00ポイント 一目均衡表・基準線

723.83ポイント ボリンジャーバンド-1σ

719.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

697.78ポイント ボリンジャーバンド2σ

671.73ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース