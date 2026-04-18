少子化の影響で、全国では小学校の閉校や統合が相次いでいます。岡山県吉備中央町でも去年3月、学校の再編に伴い9校が閉校しました。子どもたちがいなくなった校庭で、今年もサクラが花を咲かせました。

【写真を見る】【小さなサクラの物語】廃校にたたずむサクラ 送り出した子どもたちの成長を喜ぶように今年も【岡山】

元気な声が聞こえなくなった校舎にもサクラは咲き誇り…

満開のソメイヨシノがひっそりとたたずんでいたのは、去年3月に閉校した津賀小学校です。校舎は当時のまま。



教室には机やイスが残されていて、まるで時間が止まっているかのようです。

子どもたちのいない小学校 創立は明治時代

足りないのは、子どもたちの姿と元気な声。



（旧津賀小の近くに住む人）

「みんなサッカーしたりね。ラジオ体操から何から、ここでしよりましたからな。…さみしくなりました」

津賀小学校は、明治6年に加茂小学校として創立され、統合を繰り返しながら150年にわたって歴史を紡いできました。

昨年閉校に…

児童の数が140人を超えていたときもありましたが、少子化の影響で24人にまで減少。



去年の3月で閉校し、近隣の2つの学区円城・御北とともに「加賀東小学校」に統合されました。

（記者）

「1学年に何クラスあるんですか？」

（北谷蒼さん）

「2クラスです」

（記者）

「今は何組？」

（北谷蒼さん）

「A組です」

（菱川凛さん）

「B組です」

（北谷蒼さん）

「前（1年生のとき）は一緒だったんですけど、離れちゃった」

中学校は1学年60人 とまどいも消えて新生活に

北谷蒼さんと、菱川凛さんです。2人は津賀小出身の同級生。閉校当時、6年生でした。

（菱川凛さん（当時小6））

「悲しい」

（北谷蒼さん（当時小6））

「まあ、人数少ないしなって思って。自分たちが最後の卒業生だって思いました」

2人のいた学年は全員で5人。少人数でも思い出はいっぱいです。寂しさを胸に、学び舎を後にしました。

新しい環境へ…

進学先の加賀中学校には、町内全域から生徒が集まります。1学年は約60人。環境はガラリと変わりました。

（北谷蒼さん）

「最初はどんな話をすればいいかとか不安だったけど、話していくうちに『お、気軽に話せるじゃん』って思って。話す人が多くなって嬉しいです」

（菱川凛さん）

「休み時間が一番最高です」

入学当初の不安は、どこへ。中学生活を楽しむ2人は、それぞれ部活動にも打ち込んでいます。

（菱川凛さん）

「部活はバレー部です。未経験者で、自分が。いろんな大変なことがあるけど、先輩とかに教えてもらいながら、楽しくできています」

（北谷蒼さん）

「卓球部をしてます。あんまり結果が残せてないから、難しい」

いつかきっと思い出す あの校舎で過ごした日々は宝物

（記者）

「あれから小学校には行きましたか？」

（北谷蒼さん）

「いや、行ってないです。（学校の）前を通ったりは、何回かあります」

「ちょっと静かになったなぁみたいな。しんみりした雰囲気がある」



閉校して1年。新たな世界に踏み出した卒業生と、残されたかつての学び舎。

もう、子どもの姿はありません。元気な声も聞こえてはきません。

それでも…校庭に残されたサクラは、今年も懸命に花開いています。

（北谷蒼さん）

「教室で少ない人数だけど楽しく授業ができて、それが一番の思い出かな」

（菱川凛さん）

「体育とか協力したりするのが、楽しかったです」

「みんなで楽しかったから、（小学校は）結構好きです」

「平成19年 すごく懐かしい」

（閉校前に開かれたイベントの参加者）

「ここです、平成19年。すごく懐かしいです。みんなすごく幼いなと思って」

閉校前に開かれたイベントには卒業生や地域の人約230人が訪れました。

津賀小学校は、町の加茂川庁舎として改修される予定で、樹齢が60年を超える校庭のサクラは町が管理を続けるということです。

咲き続けるサクラ

（菱川凛さん）

「将来の夢は、パティシエです。自分がつくったお菓子で人を喜ばせたいからです」

（北谷蒼さん）

「（夢は）まだ見つかっていない。でも、人と関われて楽しい仕事に就きたいなって思います」

閉校になっても、大好きな母校。

そして咲き続けるサクラ。宝物のような6年間は、何年経っても卒業生の背中を押し続けます。