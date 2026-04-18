久常涼は「69」で順位を上げた（撮影：GettyImages）

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＜RBCヘリテージ　2日目◇17日◇ハーバータウンGL（サウスカロライナ州）◇7243ヤード・パー71＞高額賞金がかかる米国男子ツアーのシグネチャー大会。その第2ラウンドが終了した。

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日本勢で唯一出場している久常涼は5バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル2オーバー・69位タイに浮上し、週末を迎える。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル7アンダー・14位タイの好位置。昨年覇者のジャスティン・トーマス（米国）はトータル9オーバー・最下位（82位）に沈んだ。トータル14アンダー・単独首位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）。トータル13アンダー・2位にビクトル・ホブラン（ノルウェー）、トータル10アンダー・3位にはハリス・イングリッシュ（米国）が続いている。今大会の賞金総額は2000万ドル（約31億7200万円）。優勝者には360万ドル（約5億7100万円）が贈られる。
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