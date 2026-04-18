海や山で生きた「漂白性」を持つ人々…文化の担い手としての「農民」と「非農業民」【眠れなくなるほど面白い 図解 民俗学の話】

【「日本民俗学」の基礎知識】文化の担い手としての「農民」と「非農業民」

「山人」と「海人」の密接なつながり

日本民俗学においては、稲作を中心とした農業は単なる産業ではなく、日本人の信仰、共同体、生活様式などの根幹をなすものとして研究されてきました。

たとえば、田植えや収穫は多大な労働力を要するため、「結」などの相互扶助の組織が発達し、共同体としての絆を強めました。また、豊作を祈る「春祭り」と、収穫に感謝する「秋祭り」を中心に、年中行事が形成されていきました。

日本の民俗学では、長らく稲作文化の研究に重点が置かれてきましたが、やがて稲作文化一元論に対する批判が起こり、畑作文化研究の重要性も唱えられるようになりました。寒冷地や山間部など稲作に適さない地域では、雑穀類や芋類、野菜類などが人びとの命を繋いできましたし、稲をつくる農民が米以外の作物を耕作することもあったからです。

一方、日本列島は海に囲まれた山国であり、平地に定住する農耕民とは別に、定住しないで各地を放浪する漂泊性を持つ「海人」や「山人」と呼ばれる非農業民が、海や山でそれぞれ独自の文化を形成していました。

海人と山人の間にはつながりも見られました。日本神話に登場する海幸彦・山幸彦の物語は、古い時代の海人と山人との交流が反映されたものと考えられています。

農民と非農業民

農民

【畑作農民】

山間部、火山灰土壌など、稲作に不向きな土地で発展。弥生時代に水田稲作が本格化する以前から、焼畑などの形態で雑穀やイモ類などの栽培が行われてきたと推察されている。若き日の柳田國男は、宮崎県椎葉村を訪れて焼畑の民俗を調査し、『後狩詞記』を著した。

【稲作農民】

稲作には、苗代の管理や用水の確保など個人では困難な作業が多く、ムラ全体での共同作業（結など）を通じて地域社会が形成されていった。近年の民俗学では、稲作文化一元論を見直し、畑作や狩猟、魚撈などを含めた生業の多元性や複合性の中で稲作を再考する動きも活発化している。

非農業民

【海人】

一般の漁民に加え、潜水漁を行う海人（海士、海女）、家船で水上生活をする漁業者、製塩に携わる人びと、物流を担う廻船業者など多岐にわたる。定住する農民に対し、海人は広範囲に移動した。古代には、安曇族など有力な海人族が存在していた。

【山人】

マタギなどの狩猟民、木工品をつくる木地師、山野を移動しながら竹細工などを行うサンカ、木材の伐採や製炭に従事する山師・炭焼きなど、特定の技能や生業を持つ多様な集団の総称。多くの山人は、資源を求めて山々を移動する漂泊性を持っていた。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 民俗学の話』監修：島村恭則

【監修者紹介】

島村恭則（しまむら・たかのり）

民俗学者。関西学院大学社会学部長・教授。1967（昭和42）年、東京都生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。文学博士（筑波大学）。国立歴史民俗博物館教官、韓国・翰林大学校客員教授、東京大学客員教授などを歴任。日本各地で民俗学調査を行うとともに、韓国・中国での調査・研究も行う。

近年は、世界民俗学史をふまえた民俗学理論の研究、とくに民俗学を国際的・学際的な「ヴァナキュラー文化研究」として再編成する議論を展開している。

著書に『みんなの民俗学 ヴァナキュラーってなんだ？』（平凡社）、『民俗学を生きる ヴァナキュラー研究への道』（晃洋書房）、『これからの時代を生き抜くための民俗学入門』（辰巳出版）、『昔話の民俗学入門 民間伝承の秘密を読み解く』（創元社）、編著に『現代民俗学入門 身近な風習の秘密を解き明かす』（創元社）などがある。