ホルムズ海峡の封鎖解除でドル安進行もその後戻す展開＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は東京時間からロンドン時間朝にかけて一時１５９．５３円まで上昇。少し調整が入って１５９．００円付近でＮＹ朝を迎えた。



朝にイランがホルムズ海峡の封鎖解除を発表。米国も週末の協議再開見込みと、早期の合意に向けた動きを示したことで、有事のドル買いに対する調整が一気に進んだ。



ロンドン朝に９４ドル前後を付けていたＮＹ原油が８０ドル台まで下げる中で、ドル売りが広がり、ドル円は１５７．５９円を付けた。



ユーロドルが１．１７９０ドル台から１．１８４９ドル、ポンドドルが１．３５３０ドル台から１．３５９９ドルを付けるなど、ドルはほぼ全面安。ただ、ドル円でのドル安円高の勢いが勝ったことで、クロス円は売りが出た。



ユーロ円は１８７．８０円前後から１８６．３２円まで下落、ポンド円は２１５．５０円付近から２１４．０１円を付けた。



ＮＹ午後に入ると、ドル安の動きが一服し、調整が入る展開となった。中東情勢の正常化に向けた動きへの期待が強まったが、週末に行われるという米国とイランの協議がすんなりと合意に向かうかは未知数で、行き過ぎた反応には警戒感が見られた。



クロス円の重さもあって、ユーロドルは高値から反落すると、封鎖解除の発表時の水準を割り込んできょうの安値を更新した。ポンドドルも封鎖解除発表直前の水準は割り込み、ロンドン朝の水準まで下げた。



ドル円でもドル安の調整が見られ、１５８．６０円台を付けた。クロス円が重くなった分、ドル円は封鎖解除発表直前の水準には戻せず。



ユーロ円やポンド円は安値から戻すも、戻りが鈍く上値の重い展開。



MINKABU PRESS

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