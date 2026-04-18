博多華丸・大吉、「いつもと違って…」ゲストにソワソワ 松下奈緒「毎朝テレビで拝見していた…」
博多華丸・大吉（華大）の街ブラバラエティー『華丸丼と大吉麺』（後0：55〜1：55）が19日、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送される。
【番組カット】店に並んだ商品に興味津々の博多華丸・大吉＆松下奈緒
今回の1時間スペシャルは、ゲストに俳優でピアニストの松下奈緒を迎え、日本を代表する避暑地・長野県軽井沢でおしゃれな春パスタを探す。
オープニングから「軽井沢に女性ゲスト、しかも松下さん…いつもと違って戸惑ってます」と、慣れないおしゃれな雰囲気にソワソワする華大。松下から「お二人はいつも少食なんですか？」と突っ込まれると、大吉が「今日は食べますよ！ペコペコですから」と強気な姿勢を見せるが、はたしてどこまで胃袋がもつのか。
3人は、約200店舗が軒を連ねる「旧軽井沢銀座通り」を中心に散策を開始。「軽井沢といえばパスタ」という松下のリクエストに応えつつ、地元の食材をふんだんに使ったメニューをチェックしていく。道中では、食べ歩きグルメの誘惑に打ち勝ちながら、かつて松下がロケで訪れたという、思い出のジャム屋を探すことに。
肝心の丼麺探しでは、旧軽井沢で57年続く隠れ家イタリアン「トラットリア モンテ・クッチーナ」へ。松下が自家製パンチェッタと野菜のトマトパスタ、華丸がベーコンと地場野菜のペペロンチーノとおしゃれなパスタを注文する中、大吉が注文したものとは。思わず「つるとんたんから持ってきた？」と言ってしまうほどの巨大な器に盛られた料理に注目。
「もう明日までご飯いらない」「家族にそう伝えたい」と、満腹の限界を超えた少食おじさんたちと、マル秘作戦で優雅に（？）最後まで食べ進める松下。おしゃれで過酷な（？）丼麺旅が軽井沢で繰り広げられる。
【コメント】
―― 松下さん、お二人と旅してみて、いかがでしたでしょうか？
松下：本当に自由な楽しい番組で、道中もいろいろお話ししてくださってすごく楽しかったです。（博多華丸・大吉さんとは）ほとんど「はじめまして」でして、毎朝テレビで拝見していたのもあり、嬉しかったです。
――テレビで観ている印象と違ったなどありますか？
松下：いやいや、もう全然！まんまです。すごくお気遣いもしてくださるし、すごく優しいし、楽しいし、あっという間のロケでした。
華丸・大吉：ありがとうございます。
――華丸さん、ロケでいろんなところに行けるのがわれわれにとって旅行みたいなものとおっしゃっていたのですが、ロケで行ってみたい場所などはありますか？
華丸：ほんとはフィンランド！
松下：フィンランド…！
華丸：サウナに！（松下さんがMCを務める）『朝だ！生です旅サラダ』は北欧とかにも行ったりするから、すごいなと思いながら観ています。
――大吉さん、軽井沢ロケはいかがでしたか？
大吉：それよりももう今、自分の血糖値が気になっていて（笑）。今、どれだけ上がっているんだろうっていう、すいません。そのことばっかり考えている。
一同：（笑）
大吉：（気を取り直して）僕らの世代で軽井沢というと、もうちょっとマダムというか、落ち着いた方ばっかりのイメージだったから、こんなに若い子がいるんだっていうのが新鮮な驚きでした。あと、松下さんのオーラというか、華やかさがロケしながら鼻高々でした。「連れて歩いてるんだぞ！」、「どや！」みたいな。そういう自信が多分カメラに収められてると思うんで、そちらも楽しんでください（笑）。
【番組カット】店に並んだ商品に興味津々の博多華丸・大吉＆松下奈緒
今回の1時間スペシャルは、ゲストに俳優でピアニストの松下奈緒を迎え、日本を代表する避暑地・長野県軽井沢でおしゃれな春パスタを探す。
オープニングから「軽井沢に女性ゲスト、しかも松下さん…いつもと違って戸惑ってます」と、慣れないおしゃれな雰囲気にソワソワする華大。松下から「お二人はいつも少食なんですか？」と突っ込まれると、大吉が「今日は食べますよ！ペコペコですから」と強気な姿勢を見せるが、はたしてどこまで胃袋がもつのか。
肝心の丼麺探しでは、旧軽井沢で57年続く隠れ家イタリアン「トラットリア モンテ・クッチーナ」へ。松下が自家製パンチェッタと野菜のトマトパスタ、華丸がベーコンと地場野菜のペペロンチーノとおしゃれなパスタを注文する中、大吉が注文したものとは。思わず「つるとんたんから持ってきた？」と言ってしまうほどの巨大な器に盛られた料理に注目。
「もう明日までご飯いらない」「家族にそう伝えたい」と、満腹の限界を超えた少食おじさんたちと、マル秘作戦で優雅に（？）最後まで食べ進める松下。おしゃれで過酷な（？）丼麺旅が軽井沢で繰り広げられる。
【コメント】
―― 松下さん、お二人と旅してみて、いかがでしたでしょうか？
松下：本当に自由な楽しい番組で、道中もいろいろお話ししてくださってすごく楽しかったです。（博多華丸・大吉さんとは）ほとんど「はじめまして」でして、毎朝テレビで拝見していたのもあり、嬉しかったです。
――テレビで観ている印象と違ったなどありますか？
松下：いやいや、もう全然！まんまです。すごくお気遣いもしてくださるし、すごく優しいし、楽しいし、あっという間のロケでした。
華丸・大吉：ありがとうございます。
――華丸さん、ロケでいろんなところに行けるのがわれわれにとって旅行みたいなものとおっしゃっていたのですが、ロケで行ってみたい場所などはありますか？
華丸：ほんとはフィンランド！
松下：フィンランド…！
華丸：サウナに！（松下さんがMCを務める）『朝だ！生です旅サラダ』は北欧とかにも行ったりするから、すごいなと思いながら観ています。
――大吉さん、軽井沢ロケはいかがでしたか？
大吉：それよりももう今、自分の血糖値が気になっていて（笑）。今、どれだけ上がっているんだろうっていう、すいません。そのことばっかり考えている。
一同：（笑）
大吉：（気を取り直して）僕らの世代で軽井沢というと、もうちょっとマダムというか、落ち着いた方ばっかりのイメージだったから、こんなに若い子がいるんだっていうのが新鮮な驚きでした。あと、松下さんのオーラというか、華やかさがロケしながら鼻高々でした。「連れて歩いてるんだぞ！」、「どや！」みたいな。そういう自信が多分カメラに収められてると思うんで、そちらも楽しんでください（笑）。