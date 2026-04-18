武田真治、結婚決意したきっかけ＆プロポーズ秘話 2020年にモデルと結婚発表
タレント・俳優の武田真治がきょう18日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治
今回の舞台は、松原市。2021年には大型商業施設「セブンパーク天美」がオープン。約200の店舗に加え、シネコンやアクティビティ施設「VS PARK」もそろい、買い物とエンターテインメントが楽しめるスポットとしてにぎわっている。メッセンジャーの黒田有、武田真治、ケンドーコバヤシが街ブラする。
2025年8月に20歳年下の一般女性と結婚したケンドーコバヤシ。今年1月には長男が誕生したばかりだが、「子どもは八つ子」などと冒頭からボケを連発。黒田から「ウソついてええのは3回まで」と釘を刺される。今、若い女性に人気だという「布忍神社（ぬのせじんじゃ）」で、武田と合流する。
松原の人気スポット「セブンパーク天美」内で買い物を楽しんだ3人は、フードコート「ニューまったら横丁」でひと休み。たこ焼きを味わいながら、2020年にモデルの静まなみと結婚した武田の結婚エピソードに迫る。もともと結婚願望は「少なかった」という武田が結婚を決意したきっかけとは。
さらにプロポーズは「花火が上がるワイキキビーチ」という絶好のシチュエーション。しかし妻の意外な返事に、ケンコバは思わず「地に足がついた奥さん」と感心する。そんなケンコバも、妻と結婚した理由を語る。
【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治
今回の舞台は、松原市。2021年には大型商業施設「セブンパーク天美」がオープン。約200の店舗に加え、シネコンやアクティビティ施設「VS PARK」もそろい、買い物とエンターテインメントが楽しめるスポットとしてにぎわっている。メッセンジャーの黒田有、武田真治、ケンドーコバヤシが街ブラする。
松原の人気スポット「セブンパーク天美」内で買い物を楽しんだ3人は、フードコート「ニューまったら横丁」でひと休み。たこ焼きを味わいながら、2020年にモデルの静まなみと結婚した武田の結婚エピソードに迫る。もともと結婚願望は「少なかった」という武田が結婚を決意したきっかけとは。
さらにプロポーズは「花火が上がるワイキキビーチ」という絶好のシチュエーション。しかし妻の意外な返事に、ケンコバは思わず「地に足がついた奥さん」と感心する。そんなケンコバも、妻と結婚した理由を語る。