うちに泊まりにきた父「どこか食べに行こう」何気ない外食の時間が、今では大切な思い出になっているワケ

筆者の話です。

泊まりに来る父との、短い外食の時間。

当たり前のように過ごしていたそのひと時に、今になって気づいたことがありました。

父のひと言

「どこか食べに行こう」



泊まりに来た父は、必ずそう声をかけてくれました。



実家が島にあるため、父は本土での仕事の前後に、よく私と夫の家に泊まりに来ていました。

早朝出勤の日は、前日の夜に来て、翌朝には静かに出ていきます。



玄関の開く音や、まだ薄暗い朝の気配。





外食の時間

滞在時間は短いはずなのに、その時間がどこか楽しみでもありました。

父が来ると、自然と外食の流れになります。



「何か作ろうか？」



連絡があると声をかけますが



「どこか食べに行こう」



そう言ってくれる父。



私は「今日は何食べる？」と聞き返すのがいつものやりとりでした。

「焼き肉か寿司」



少し豪快な返事に思わず笑ってしまいます。



スマートフォンで店を探しながら「ここどうかな」と話し合い、車に乗り込む。



その日は、夫もどこか楽しみにして帰ってきていました。



三人で席につき、父が料理を選ぶ様子を見ていると、ただの食事なのに少し特別な時間に感じられたのです。