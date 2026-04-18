ラッシング「自分のプレーを褒めることはしたくなかった」

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手とダルトン・ラッシング捕手のやり取りが話題になっている。15日（日本時間16日）のメッツ戦では先発した大谷が今季2勝目。ラッシングは8回に満塁弾を放ち、チームの8-2の勝利に貢献した。ラッシングは大谷に「ホームランを打ってこいよ」と声をかけられていたが、見事打った後のエピソードを明かした。

大谷は6回を投げ2安打1失点、10奪三振。直球は最速100.4マイル（約161.6キロ）を記録した。またラッシングは4打数2安打4打点と活躍。8回にダメ押しとなる満塁弾を放った。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者は自身のXでラッシングの囲み取材を動画で紹介。ラッシングは「試合開始20分前くらいに（大谷に）声を掛けられたんだ。『今日はホームランを打ってこいよ』ってね。それで『了解ショウヘイ、任せてくれ』って答えたら最後の打席で本当に打てたね」と、裏話を明かしている。

打った後に大谷に伝えたかと聞かれると「いや、特に声を掛けたりはしなかったよ」と意外な回答。続けて「彼が6イニングで成し遂げたことを見ていたから、自分のプレーを褒めることはしたくなかった。地球上で最高の選手からスポットライトを奪うつもりはないよ。ただチームに貢献したいだけさ」と語った。

ラッシングのクールな回答にネット上の日本ファンも好感を抱いたようだ。「ええ子や」「素晴らしい受け応え」「かわいい、かわいすぎる」「ラッシング良い子やー」などの声が寄せられた。

25歳のラッシングはここまで5試合の出場ながら、打率.529、4本塁打、OPS1.909と絶好調だ。



（THE ANSWER編集部）