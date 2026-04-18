「このままでいいのか」という感情は放置していいのだろうか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「このままでいいのか」が消えない

「このままでいいのか」

この感覚が消えない人には、

ある“共通した時間の使い方”がある。

それは、「やるべきこと」で1日を埋めていることだ。

仕事をして、用事を済ませて、空いた時間にはスマホを見る。

一見、無駄はない。

むしろ、ちゃんと回っている。

だが、その1日は“自分で選んだ時間”が、ほとんどない。

ここに気づかない限り、

「このままでいいのか」は消えない。

なぜならその不安は、“時間の中に、自分の意思がない”ことへの違和感だからだ。

人は、忙しいときよりも、

「選んでいない時間」が続くときに、不安になる。

なのに多くの人は、ここで逆のことをする。

もっと予定を入れ、もっと埋めようとする。

それでは、何も変わらない。

必要なのは、量ではなく、“どれだけ自分で選んだか”だ。

では、どうすればいいのか。

1週間が8日あるとしたら、何をするか考えよう

そのヒントになるのが、「8日目の曜日を想像してみる」という考え方である。

たった一度の完璧な1日を考えるのではなく、「8日目の曜日」という架空の曜日について考えてみよう。

その名の通り、この日は、毎週、週末や平日に加えることのできる、余分な1日だ。

この日には、時間が止まると想像してほしい。いつもあなたの時間を奪う、世の中のあらゆる動きも停止する。誰からも、何かを求められることはない。

また、その日は特別に理想的であったり、完璧であったりする必要はない。あなたはこの8日目の曜日を自由に使え、それを毎週繰り返せる。

この日は1回だけでなく、1年に52回もやってくる。

あなたは、この日をどんなふうに過ごしたいだろうか？ 1年間、毎週1日自由な時間を好きなように使えたら、どんなことができるだろう？ ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

ここで、はっきりする。

あなたがやりたいことは、もうある。

ただ、“やっていないだけ”だ。

そしてそれは、今の1週間の中にない。

だから、「このままでいいのか」が消えない。

問題は、時間がないことではない。

自分で選んでいないことだ。

必要なのは、「8日目」を現実に少しでも入れること。

週に1時間でいい。自分で選んだ時間をつくる。

それだけで、感覚は変わる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）