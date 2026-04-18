つるの剛士、夫婦の関係つづる「めっちゃいい雰囲気なのでやめときました」 SNSの声「憧れますね」「夫婦円満の秘訣」
タレントのつるの剛士（50）が18日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦の関係についてつづった。
【写真】似てる？モンゴル人の彼氏がいたことを明かしたつるの剛士の娘とつるの
投稿で、「我が夫婦は昔からお互いまったく干渉しない」と書き出し。「私が自分の部屋に何時間籠っていようが来たことがない」とし、「コーヒー飲みいかない？と妻の部屋を覗きにいくとめっちゃ編み物してる。めっちゃいい雰囲気なのでやめときました。-完-」と、編み物に集中している妻のショットを公開。ハッシュタグに「というお誘い」と添えた。
この投稿に「むっちゃ素敵ですねぇ」「尊敬し合えるって憧れますね」「そういう夫婦それぞれの時間すごく好き」「夫婦って一緒にいる時間も大切ですが、同じくらい１人の時間も大切なんですよねぇ」「夫婦円満の秘訣な気がしました」など、好印象のコメントが多数寄せられた。
【写真】似てる？モンゴル人の彼氏がいたことを明かしたつるの剛士の娘とつるの
投稿で、「我が夫婦は昔からお互いまったく干渉しない」と書き出し。「私が自分の部屋に何時間籠っていようが来たことがない」とし、「コーヒー飲みいかない？と妻の部屋を覗きにいくとめっちゃ編み物してる。めっちゃいい雰囲気なのでやめときました。-完-」と、編み物に集中している妻のショットを公開。ハッシュタグに「というお誘い」と添えた。
この投稿に「むっちゃ素敵ですねぇ」「尊敬し合えるって憧れますね」「そういう夫婦それぞれの時間すごく好き」「夫婦って一緒にいる時間も大切ですが、同じくらい１人の時間も大切なんですよねぇ」「夫婦円満の秘訣な気がしました」など、好印象のコメントが多数寄せられた。