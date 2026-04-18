敵地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間18日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合ぶりの6号に期待がかかる。

15日（同16日）の本拠地・メッツ戦では5年ぶりに投手に専念した。6回10奪三振2安打1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。32回2/3連続自責点ゼロの日本人先発記録も樹立。チームは快勝し、今季3度目の同一カード3連勝へ導いた。13日（同14日）の同戦で右肩後ろに死球を受けた不安を払拭することができるか。

デンバーは大雪でグラウンド一面が銀世界に。試合開始3時間前から重機を使って雪かきが始まった。天気は回復へ向かうが、試合開始となる午後6時40分の予想気温は4度と極寒の中での一戦となる。

ロッキーズは菅野智之投手が先発する。今季は3試合登板で1勝0敗、防御率2.16。前回10日（同11日）の敵地・パドレス戦では6回4安打2失点で勝ち負けはつかなかった。昨季は30試合に登板して10勝10敗、防御率4.64。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンに選出された両選手は、昨年9月7日（同8日）に対戦。大谷は菅野から47号先頭弾、48号ソロと2打席連続本塁打を放っている。222日ぶりの直接対決となる。（Full-Count編集部）