ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが、手術することを発表した。

バンドの公式Ｘ（旧ツイッター）が１７日までに更新され、「【お知らせ】このたび、Ｄｒ．ＳＨＯＮＯが膝外側半月板断裂との診断を受け、緊急手術を行うこととなりました」と報告。

「そのため、４月１９日のライブにつきましては出演を見合わせていただくこととなりました。当日はＳＨＯＮＯを除く４名での出演とさせていただきます」と説明し、「ＳＨＯＮＯにつきましては、当面の間、ライブへの出演が難しくなる可能性がございます。復帰時期に関しましては、決まり次第、改めてお知らせいたします」と伝えた。

ＳＨＯＮＯも自身のＸで「サッカーやってないのにサッカー選手みたいな怪我しました」と明かし、「早く復帰できるように治療に専念します ライブ前なのにすみません」と謝罪。「ドラム叩けなくてつまんない」と嘆いた。

ファンからは「無理せずお大事に！」「今シーズンは絶望ですね」「しっかり治してくださいね」「元気な姿で復帰するのを待ってます」と心配の声が上がっている。

ＳＨＯＮＯは２０２２年サッカーＷ杯カタール大会で国際映像にサポーター姿が映し出され、ＳＮＳで「まじワールドクラス美女」と話題に。今年３月、Ｊ１名古屋ＦＷ山岸祐也との結婚を発表。１５日には自身のインスタグラムで試合観戦の写真を投稿していた。