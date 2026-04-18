エンゼルスが１７日（日本時間１８日）、２００２年ワールドシリーズ制覇のヒーローであり、エンゼルス史上最高の選手の１人であるギャレット・アンダーソン氏が、５３歳で急逝したと発表した。

エンゼルスのモレノ・オーナーは声明で「エンゼルスは、球団で最も愛された象徴の一人、ギャレット・アンダーソンの死を悼んでいます。現役時代はもちろん、その後も変わらぬプロ意識、品格、そして忠誠心で、エンゼルスファンの心に永遠に特別な存在として残るでしょう。野球に対する彼の愛情と敬意は計り知れません」と語った。

エンゼルスは、１７日のホームゲームから始まり、今シーズン残りの試合でアンダーソン氏を追悼するため、ユニホームに追悼パッチを着用する。さらに、今夜の試合前には、球団の偉大な選手を偲び、黙祷を捧げるとともに、追悼ビデオを上映する予定だ。

ロサンゼルス出身のアンダーソンは、１９９０年のドラフト４巡目で１９９４年から２００８年までエンゼルスに在籍。エンゼルスの試合出場（２０１３）、安打（２３６８）、打点（１２９２）、二塁打（４８９）、塁打（３７４３）、長打（７９６）、満塁本塁打（８）の最多記録を保持。２０１６年にエンゼルスの殿堂入りを果たした。

２００３年にはカル・リプケン（１９９１年）に次いで、ホームランダービーとオールスター戦のＭＶＰダブル受賞した２人目の選手となった。また、２００７年８月２１日のヤンキース戦では１試合１０打点を記録している。

２００２年のワールドシリーズでは７試合に及ぶ激戦で３２打数９安打６打点を記録し、特に３勝３敗の第７戦では１―１の同点から３回に満塁一掃の二塁打を放ってワールドチャンピオンに貢献した。

ブレーブス、ドジャースを経て２０１１年３月に現役引退を発表。通算２５２９安打、２８７本塁打、１３６５打点、打率２割９分３厘。オールスター出場３回、シルバースラッガー賞２回。現在、菊池雄星が着けている背番号１６は、同氏を称えて永久欠番になる可能性もあるではなかろうか。なお、１９９８年には日米野球で来日している。