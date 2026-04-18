【ACLE準々決勝】(ジッダ)

町田 1-0(前半1-0)アルイテハド

<得点者>

[町]テテ・イェンギ(31分)

<退場>

[ア]アハメド・シャラヒリ(試合後)

<警告>

[町]林幸多郎(61分)、ネタ・ラヴィ(76分)、テテ・イェンギ(85分)、黒田剛(90分)

[ア]マリオ・ミタイ(22分)、アブドゥルラフマン・アルアブード(75分)、ダニーロ・ペレイラ(90分)、セルジオ・コンセイソン(90分)

主審:マー・ニン

副審:ジョウ・フェイ、アブバカル・アルアムリ

最後はVARに救われた町田、初参戦ACLEでベスト4の快挙!! “お家芸”ロングスロー&堅守でサウジ王者を撃破

├町田“お家芸”ロングスローがサウジ王者にも炸裂!! 町田197cmイェンギ「練習から狙っていた」

└町田に敗れたコンセイソン監督が猛烈批判「審判が今夜の相手。日本のチームではなかった」