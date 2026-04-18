├町田“お家芸”ロングスローがサウジ王者にも炸裂!! 町田197cmイェンギ「練習から狙っていた」

└町田に敗れたコンセイソン監督が猛烈批判「審判が今夜の相手。日本のチームではなかった」

【ACLE準々決勝】(ジッダ)町田 1-0(前半1-0)アルイテハド<得点者>[町]テテ・イェンギ(31分)<退場>[ア]アハメド・シャラヒリ(試合後)<警告>[町]林幸多郎(61分)、ネタ・ラヴィ(76分)、テテ・イェンギ(85分)、黒田剛(90分)[ア]マリオ・ミタイ(22分)、アブドゥルラフマン・アルアブード(75分)、ダニーロ・ペレイラ(90分)、セルジオ・コンセイソン(90分)主審:マー・ニン副審:ジョウ・フェイ、アブバカル・アルアムリ