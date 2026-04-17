アダム エ ロぺがウォン・カーウァイ「天使の涙」とのコラボアイテム発売　メインヴィジュアルをあしらったTシャツなど

ジュンが手掛ける「アダム エ ロぺ（ADAM ET ROPÉ）」が、同グループ内のレーベル「テンカルチャー（10Culture）」と、映画監督 ウォン・カーウァイ（Wong Kar Wai）による1995年の作品「天使の涙」のコラボレーションアイテムを発売する。4月17日にジュンの公式オンラインストア「ジャドール ジュン オンライン（J’aDoRe JUN ONLINE）」で予約受付を開始し、4月28日から「アダム エ ロペ オム（Adam et Ropé HOMME）」取り扱い店舗およびジャドール ジュン オンラインで販売する。

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コラボでは、全5柄のTシャツ（2色、8800円）とジャカードトートバッグ（1万5400円）を製作。レオン・ライ（Leon Lai）、ミッシェル・リー（Michelle Reis）、金城武、チャーリー・ヤン（Charlie Yeung）、カレン・モク（Karen Mok）といったキャストが演じる劇中シーンや、メインヴィジュアルを各アイテムにデザインした。

あわせて、昨年発売し好評だったウォン・カーウァイ作品「花様年華」とのコラボの新作として、メインヴィジュアルを使用したジャカードトートバッグ（1万5400円）を数量限定で発売する。

◾️J'aDoRe JUN ONLINE