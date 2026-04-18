アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理が３２歳の誕生日を迎えたことを明かし、ファンから祝福の声が相次いでいる。

鈴木は１７日、自身のインスタグラムを更新。「３２歳バースデーライブ ２０２６.４．１４」と書き出すと、ブルーのトップスに深緑色のミニ丈ボトムスを合わせ、「３２」の大きなナンバーバルーンを手に満面の笑顔を見せるショットなどをアップした。

続けて、「荒幡さんとピアノと歌だけでのライブ。とっても贅沢で、独特の緊張感もある時間。３２歳になってのお仕事が、早速音楽２日連続。昔は当たり前のように連日ライブしていたけど こうしてライブさせてもらえることのありがたみとかを大人になればなるほど感じます そして平日の中足を運んでくださるみんなにも感謝です いつもありがとう」と感謝の言葉をつづり、「今年も、自分を信じて。みんなを信じて。着実に前進する１年にしたいと思います！！！！壮大なストーリーじゃなくたって私だけが私の人生のヒロイン。羽なんかいらないよね」と抱負をつづり、最後に「あ。３２。ミニ。とも読むのでミニ丈履きまくります宣言」をして投稿を締めた。

この投稿にはファンから「お誕生日おめでとう」「ミニ丈はきまくりな愛理ちゃんに期待大です！！」「可愛いいいいい」「っっっっとにかわいすぎる」「これからも推すね！」などの声が寄せられている。