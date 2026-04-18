防御率7.27で負傷者リスト入り…復活のカギは

今季、米大リーグのアストロズに新加入した今井達也投手は、13日付で右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）に入った。ここまでの成績は3試合で1勝0敗、防御率7.27。本人が日本と米国の違いになかなか適応できていないと口にし、ファンからも心配と期待の声が上がっている。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のアストロズ番、チャンドラー・ローム記者はポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」が公式Xに公開した動画で「彼（今井）は通訳を介して話しているが、春季キャンプから3人代わったことを指摘しておくべきだろう」と口にした。

報道陣は今井の「グラウンド内外でアメリカの生活に馴染むのに苦労している」との発言に驚いたようで、ローム記者も「彼は移動についても言及した。アストロズはサクラメント、デンバー、シアトルの3都市を巡る10試合の遠征を終えたばかりだ。球場ごとにマウンドの形状が違うことも問題だと話していた。さらに、日本ではあまり経験しなかった天候での投球についても。NPBとMLBのボールの違いについても言及した」と、数々の課題に気づかされたようだ。

この動画には米ファンから「アジア選手が多いチームに行くべきだったのに……」「単純なことだ……イマイはホームシックだ」「ムラカミとオカモトはどうやって順応したんだ？」「時間がかかるものだ。彼を信頼している」「彼が完璧に順応した姿を想像して欲しい」など、様々な意見が寄せられている。



（THE ANSWER編集部）