韓国現代史の闇を扱った『済州島四・三事件 ハラン』が、4月3日に公開され観客を集めている。映画は1948年に実際に起きた、済州島4・3事件の虐殺の中を生き延びようとする、母と娘が主人公だ。

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済州島に住みながら書いた脚本

済州島4・3事件とは、日本の敗戦後、米軍とソ連軍に占領統治されていた朝鮮半島で、1948年4月3日、南北分断を危惧した済州島の一部の島民が武装蜂起したことに端を発する。10月には「海岸線より5キロ以上の地域に出入りする人々を暴徒と見なし、無条件射殺する」という布告を李承晩率いる韓国政府が発し、いわゆる赤狩りから、政府による島民への無差別な大虐殺へと発展していった。犠牲者は3万人近くとされるが、政府の反共路線により2000年まで真実が明らかになっておらず、正確な数字はわかっていない。ノーベル賞作家ハン・ガンの小説「別れを告げない」もこの事件を背景にしている。



ハ・ミョンミ監督

本作が監督2作目となるハ・ミョンミ監督は脚本家出身。ソウルから済州島に移住したことをきっかけに、女性たちの視線から描こうとこの作品を書き始めたという。天才子役として知られた『無垢なる証人』（2019）などのキム・ヒャンギが、若く逞しい母親アジンを演じている。

――『ハラン』とても素晴らしい映画でした。シスターフッド復讐劇だった監督の前作『彼女の趣味』（2023）とは全然テイストが違うので、少し驚きましたが。監督は10年ほど済州島に住んでいたそうですが、それは4・3事件を映画にする前提で移住したんですか？ それとも、移住をしてからこの題材を映画にしたいと思われたんですか？

ハ・ミョンミ 済州で暮らしている中でこの映画を思いつくようになりました。私が済州に行ったのは、依頼されたシナリオを長く書いていた中で、自分だけのオリジナル脚本を書きたいと思うようになったからなんです。そこで済州で暮らしながら、何か文章を書く時間を持とうとしたのですが、結果的にとても長く滞在することになりました。そうした中で済州島4・3事件のことを知り、いつかこれを映画にしようと思っていたのですが、思っていたよりも早く作ることになりました。

長く闇に葬られていた虐殺事件

――この事件は歴史的に葬られていた時間が長く、韓国の若い人があまり関心を持っていないことに危機感を覚えている、という監督の言葉を読みましたが、やはり若い人たちにこの映画を届けたいという思いが、制作の大きな動機づけだったのでしょうか？

ハ・ミョンミ はい、その通りです。キム・ヒャンギさんをキャスティングしたのも、同時代の若者たちとつながりを持たせたいという思いが大きかったからです。そして何より「1948年」と聞くと、どうしてもおじいさんやおばあさんの時代の話で、遠い歴史だと感じてしまいがちです。しかしその1948年を、現在の時間とつなげたいと考えました。そこで若いキム・ヒャンギさんを主人公にして、一緒に作品を作ることになったのです。

――虐殺事件があったことは事実として知っていましたが、本当に映画で映像として見てみると、同じ島の住人同士が敵同士になるという、国としてはもちろん、小さなコミュニティの中でもそうなってしまうことが本当に悲劇だと感じました。それは今も世界のいろんなところで起きています。監督はこの映画を、世界的な今の情勢を考えながら作ったのでしょうか？

ハ・ミョンミ まず、制作する際に世界情勢そのものを意識していたわけではありません。しかし、「国家による暴力」というテーマについては、私たちが普遍的に理解できる部分があると思いました。先日、フィンランドで上映した際にはスペインからの観客もいましたし、フィンランドでも似たような出来事があったのです。日本もそうですし、韓国や東アジア全体、さらに世界的に見ても国家暴力を経験し、異なる考えを持つ人々同士がイデオロギーの対立から争いを経験してきたことは、共通した歴史の経験だと思います。ですので、今回私たちが語っているのはあくまで済州島4・3事件ですが、この事件を通して、観客の皆さんが自分たちの国家暴力の歴史を振り返り、改めて考えるきっかけになればと願っています。

女性や子どもを歴史の主人公として引き上げる

――この映画は女性が主役です。生き残った当時を知る女性たちに直接お話を聞く機会はありましたか？

ハ・ミョンミ はい。まず私が済州で住んでいた村の近所のおばあさんたちは皆ヘニョ（海女）で、その方々の子ども時代に興味を持ちました。また、「済州四・三事件と女性」という証言集があり、その証言集を大いに参考にして、物語に反映させるよう努めました。犠牲者という漠然とした存在ではなく、当時の人々が一人一人生きていたことを示したかったのです。特に済州4・3事件の話題になると、女性や子どもの存在が顧みられることがなく、とても心が痛んだんですね。だからこそ、当時非常に弱い存在だった女性や子どもを、歴史の主人公として引き上げ、彼らの声を通してこの歴史を見つめ直したかったのです。

――事件から逃れるため済州から大阪に渡った人も少なくなく、パンフレットに藤永壯教授（大阪産業大学国際学部）が、その方たちについても書かれていますね。毎年、大阪では慰霊祭も開かれています。

ハ・ミョンミ 私自身はまだ直接お会いできていませんが、プロデューサーが教授や大阪のコミュニティの方々にお会いしました。ですので、今回日本での公開の際には、皆さんと映画を観て、互いに話し合える時間が持てることを期待しています。また、この映画のワールドプレミアをあいち国際女性映画祭で行った理由の一つは、大阪にいらっしゃる方々にも観てもらいたいという思いがあったからです。私の友人や同僚にも、当時大阪に移住した親族を持つ人たちがいます。大阪に親族がいることを知らなかった人もいました。その話を聞いて胸が痛み、映画の中に直接描いたわけではありませんが、その方々にこの映画を観てほしいという思いで制作しました。また、4・3事件とその後の朝鮮戦争で崩壊した済州の村々の共同体再建のために、日本に移住した済州の人々が多く支援をしていました。彼らは、自分たちだけが生き残ったことへの罪悪感を抱いていたため、当時さらに深く申し訳なく思い、資金を送ったり、学校を建てたりして村の再建に貢献したと、地元の村長さんから伺いました。

機械的に殺す兵士、葛藤する兵士

――映画の中で多くの女性たちが悲劇に見舞われますが、彼女たちのそばには巫堂（ムーダン）というシャーマンのような女性が寄り添い、彼女たちが救われることを祈っています。一方、虐殺を命じられる政府軍の討伐隊の中にも葛藤する若い兵士ムンがいて、キリスト教徒である彼は神様に救いを求め祈っている。その2人の祈りの方向性が違うことに、監督が込めた想いをお聞かせください。

ハ・ミョンミ ある意味で、当時の状況を忠実に描くためでした。宗教的信念を持つ兵士ムン、村の共同体の巫堂であるボンスンを描くことで、歴史的な背景も表現したかったのです。実際、当時のキリスト教徒の中には、北朝鮮で迫害を受けた人たちがいました。共産主義下ではキリスト教が信仰できず、キリスト教徒は共産主義者に強い反感を抱いていたという歴史的背景があるんです。そのためあの兵士のキャラクターは、神を信じる者として「共産主義者を見分けられる目をください」と祈る人物です。自分の信念に従い正義のために行動しますが、実際に起こることは決して正義ではなく、内面で大きな葛藤を抱える人物として描きたかったのです。当時の軍人の中には数字の達成を目的に、多くの犠牲者を機械的に殺す残酷な兵士もいました。しかし一方で、何が起きているのか理解せずに済州島に来て、やむなく民間人を殺さざるを得なかったために深く苦しんだ軍人もいた、という証言もあります。そうした苦悩を持つ軍人の姿を、このキャラクターを通して描きたかったのです。彼らもある意味、国家暴力の犠牲者だったという視点を伝えたかったのです。

また、巫堂についてですが、済州の共同体を描くうえで巫堂は欠かせない存在です。現在でもそうです。従来の映画の中で描かれてきた巫堂は恐ろしいイメージがありますが、実際の済州の巫堂は共同体のセラピストのような存在で、人々を癒し守ろうとする役割を担っていました。映画ではその精神的・宗教的な側面を強調したかったのです。最後の場面のボンスンは、カトリックの聖女のようなイメージで描こうとした部分もあります。

たくましい女性たちの姿を描きたかった

――アジンはとても強い女性です。あのキャラクターには現代の韓国の民主主義を守ろうとする女性たちの姿が投影されているんでしょうか？ 例えばユン・ソンニョル大統領による2024年の戒厳令の時に、銃を向けられても怯まない女性や、デモで頑張っていた女性たちに、もちろん男性たちにもですが、韓国の市民の持つ強さというのを非常に感じました。

ハ・ミョンミ その通りです。実際、歴史ドラマなどを見ると、女性や子どもたちの描かれ方に、私はいつも個人的にとても残念な思いをしていました。ですので、当時の済州の女性たちがどのような人々で、どれほど勇気があり、力強く、たくましい存在であったかを描きたかったのです。私自身が済州島に住んで感じたのは、済州の女性たちは非常に強い面を持っているということです。特に海女の方々はその代表例です。この『ハラン』を通して、当時の強い生命力を持つ普遍的な人々を描くにあたり、主人公は済州の女性であるべきだと考えました。さらに傍に置かれがちだった子どもについても、ヘセンのキャラクターは兵士が銃を収めるほどの眼差しと力を持つ、たくましい姿を示そうと努力しました。私がヘセンの場面で、特に力を入れて撮ったのは、軍人に「何歳だ？」と尋ねられる場面です。その時、6歳のヘセンは泣いていますが、実際には手に黒い済州の石を握って、身を守るため石を投げる準備をしている。手にぎゅっと石を握るこの動作は、私が伝えたかった象徴的なシーンの一つなんです。実はあの12月3日の戒厳令は、この映画の制作中に敷かれました。そのため公開が出来なくなるのではないかと、とても恐れ心配していました。しかし、その日に国会へ駆けつけた市民たちの存在、特に勇敢な女性たちのおかげで、この映画が無事に上映できることになったと考えています。

――今の日本には強い女性もいますが、女性も男性も権力に無批判に追従してしまう人たちも多いため、本当にその勇敢さを見習ってほしいなと個人的に思っています。

ハ・ミョンミ それを聞けて本当に嬉しいです。実は私も、先日フィンランドでの上映の際、この現代の強い女性たちのことをインタビューで話しました。

タイトル『ハラン』に込めた思い

――『ハラン』（寒蘭）という題名に監督が込めた思いを聞かせていただけますか？ どんな色の花なのでしょう？

ハ・ミョンミ ハランは漢拏山（ハルラサン）に咲く蘭の名前で、冬に花を咲かせ、紫や黄色などいくつかの色が混じった野生の花です。現在では天然記念物の保護種となってしまい、漢拏山でハランを見つけるのは難しくなっています。私がタイトルを『ハラン』（原題）とした理由は、あの残酷な歴史の渦中でも生きる力を持ち、花を咲かせようとした人々がいたことを伝えたかったからです。韓国では椿の花が済州4・3事件の象徴となっていますが、椿の赤い花は犠牲者を思い起こさせます。しかし、私はハランを通してその当時生き抜こうとした人々の意思や尊厳を語りたかったため、より強い意味を込めて『ハラン』を題名にしました。さらに、この花が今は天然記念物として保護されているように、人々が済州4・3事件を記憶し、守る気持ちを持ってほしいという、二重の思いも込めたんです。

ここからは映画の結末に触れていますので、ご鑑賞後にお読みください。

――少しネタバレをしてしまいますが、私は最後に強い衝撃を受けたんです。映画の中でアジンが幼い娘のヘセンと再会した際に「文字を学んで、この記憶を書き残してほしい」と言いますよね。ですから娘は生き残るのかと安心してしまったのです。しかし、6歳のヘセンすら暴徒として捕えられてしまう。この結末を書くに至った過程を教えてください。

ハ・ミョンミ 結末については多くの議論があり、観客の方から「生かしてあげればよかったのに」といった悲しい声をよくいただきます。実は本来の脚本には、少し慰めになる別バージョンもありましたが、制作の過程で結末を変更しました。その理由は、この映画を作る際に、亡くなった方々を追悼する気持ちで制作しており、観客にも「彼ら全員が生きてほしい」という思いを持ってほしかったからです。例えば、漢拏山で響く２発の銃声は、ある人には母と娘の死の銃声として聞こえるかもしれません。ですが、当時亡くなったすべての人々を追悼し、彼らへの想いを馳せる象徴的な音として入れています。観客の中には「ヘセンやアジンは生き延びたのでは」と考える人もいれば、「銃殺されたのだ」と思う人もいます。私はあえてその解釈を開いたままにし、観客が悲劇を心で感じながら、母娘が必死に生きたことを願う気持ちを持てるように、この結末にしました。

事件に続いた戒厳令、朝鮮戦争

――もしかしたら娘だけは生き残れたかも、と思ってもいいんでしょうか？

ハ・ミョンミ そう思っていただいても構いません。歴史的には、このすぐ後の1948年11月に戒厳令が敷かれました。これは大韓民国で初めての戒厳令で、その後に激しい混乱が起こり、多くの人々が命を落としました。そして1950年には朝鮮戦争が勃発し、刑務所に連行された人々の多くが行方不明となり、命が失われてしまいました。アジンとヘセンも刑務所に連行されていた可能性があり、そこで命を落としたのか、それとも生きて戻ったのかは定かではありません。観客にはそこに想いを馳せ、考えてほしいと思います。

ハ・ミョンミ 商業映画の脚本家として長くキャリアを積んだ後、2023年『彼女の趣味』で⻑編監督デビュー。第27回プチョン国際ファンタスティック映画祭では韓国ファンタスティック俳優賞と農協配給賞を受賞。また、サンパウロ国際映画祭で新人監督賞にノミネートされたほか、釜山国際映画祭でも上映され話題となった。2013年に済州島に移住。『済州島四・三事件 ハラン』は⻑編2作目の作品となる。

『済州島四・三事件 ハラン』

1948年、済州島。４月３日に武装蜂起が起き、10月には韓国政府が海岸線から5キロ以上離れた地域を敵性区域とみなし、“出入りする者は無条件に射殺する”という布告文を発令する。夫を探すため一時的に村を出たアジンは、義母に託した6歳の娘ヘセンのことが心配でたまらない。その頃、村では討伐軍が老人たちを容赦なく射殺していた。生き残ったヘセンは、母を捜してひとり山へと向かう。奇跡的に再会した母と娘は、命がけの逃避行を始める。

監督・脚本：ハ・ミョンミ／出演：キム・ヒャンギ、キム・ミンチェ、ソ・ヨンジュ、キム・ウォンジュン／2025年／韓国／119分／©Whenever Studio／配給：シネマスコーレ、MYSTERY PICTURES／ポレポレ東中野ほか全国順次公開中

（石津 文子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）