柳楽優弥、自身に“3点”を付けた映画監督明かす 現在では絶対的な信頼を寄せる存在に「本当に頼りがいがある」

柳楽優弥、自身に“3点”を付けた映画監督明かす 現在では絶対的な信頼を寄せる存在に「本当に頼りがいがある」