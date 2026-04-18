プロ野球セ・リーグは17日、3試合が行われました。

3位巨人はヤクルト先発のウォルターズ投手の立ち上がりを攻め初回4得点。序盤からリードを広げると12安打で8得点。先発のウィットリー投手は、7回9奪三振での無失点で来日初勝利。今季最多の6点差をつけての快勝となりました。

2位阪神は中日に先制を許すも、6回に大山悠輔選手の同点タイムリー。続く7回には森下翔太選手のホームラン王争いトップ独走の7号ホームランで勝ち越し。連敗を『2』でストップさせ、首位ヤクルトに0.5ゲーム差に迫っています。一方の中日は4勝13敗で今季ワーストの借金『9』。逆転負けは今季7度目となりました。

5位DeNAは1−1で迎えた6回に、牧秀悟選手と佐野恵太選手の連続タイムリーで3点を勝ち越し。今季初先発の平良拳太郎投手は6回1失点の好投で、今季初勝利を手にしました。4位広島は接戦の中リリーフ陣が踏ん張りきれずの敗戦。5位DeNAとのゲーム差は0.5に迫っています。

＜17日のセ・リーグ結果＞

◆巨人 8−2 ヤクルト

勝利【巨人】ウィットリー(1勝1敗)

敗戦【ヤクルト】ウォルターズ(1敗)

本塁打【巨人】ダルベック4号

◆阪神 2−1 中日

勝利【阪神】モレッタ(2勝)

敗戦【中日】根尾昂(1勝1敗)

セーブ【阪神】岩崎優(1敗5S)

本塁打【阪神】森下翔太7号

◆DeNA 5−1 広島勝利【DeNA】平良拳太郎(1勝)敗戦【広島】島内颯太郎(1敗)