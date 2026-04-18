乃木坂46一ノ瀬美空、地上波ドラマ初出演「月夜行路 ―答えは名作の中に―」ゲスト出演決定
【モデルプレス＝2026/04/18】女優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）に乃木坂46の一ノ瀬美空がゲスト出演することが決定した。
【写真】一ノ瀬美空、ミニワンピから色白美脚際立つ
本作が地上波ドラマ初出演となる一ノ瀬。ゲスト出演するにあたり「ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当に嬉しいです。地上波のドラマに出演させていただくのは初めてですが、魅力的な出演者の皆さまや、ぐっと惹き込まれるストーリーに支えられ、楽しく撮影することができました。名作文学とともにこの作品を楽しんでいただけたら嬉しいです！」と喜びのコメントを寄せた。果たしてどんな役で登場するのか。詳細は後日明らかになる。
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・涼子。45歳の誕生日に彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは殺人事件。夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。
謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる。あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】である。（modelpress編集部）
人生の未練を解消するため、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）を探す涼子（麻生）。手掛かりは「大阪在住」「親の事業を継承」「名字は佐藤」というわずかな情報のみ。ルナ（波瑠）のアドバイスを受け、過去の電話帳を頼りに大阪中の“佐藤さん”を片っ端から訪ねるという途方もない作戦に出るが、成果は一向に上がらない。
そんな中、2人は通天閣の麓にある「ジュエリーサトウ」を訪れる。店を切り盛りするのは彫金師の辰雄（山口馬木也）と、跡継ぎの信一（岩瀬洋志）。仲睦まじい師匠と弟子の姿を見たルナは、通天閣が舞台の江戸川乱歩作品にちなみ“黒トカゲ”をモチーフにしたブローチを注文する。だがその夜、店で殺人事件が発生。さらに辰雄のバッグから盗まれたはずの300万円が発見され、彼に殺人の疑いがかけられてしまう。
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◆一ノ瀬美空、地上波ドラマ初出演
本作が地上波ドラマ初出演となる一ノ瀬。ゲスト出演するにあたり「ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当に嬉しいです。地上波のドラマに出演させていただくのは初めてですが、魅力的な出演者の皆さまや、ぐっと惹き込まれるストーリーに支えられ、楽しく撮影することができました。名作文学とともにこの作品を楽しんでいただけたら嬉しいです！」と喜びのコメントを寄せた。果たしてどんな役で登場するのか。詳細は後日明らかになる。
◆波瑠＆麻生久美子W主演「月夜行路 ―答えは名作の中に―」
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・涼子。45歳の誕生日に彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・ルナ。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは殺人事件。夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。
謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる。あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】である。（modelpress編集部）
◆第3話あらすじ
人生の未練を解消するため、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）を探す涼子（麻生）。手掛かりは「大阪在住」「親の事業を継承」「名字は佐藤」というわずかな情報のみ。ルナ（波瑠）のアドバイスを受け、過去の電話帳を頼りに大阪中の“佐藤さん”を片っ端から訪ねるという途方もない作戦に出るが、成果は一向に上がらない。
そんな中、2人は通天閣の麓にある「ジュエリーサトウ」を訪れる。店を切り盛りするのは彫金師の辰雄（山口馬木也）と、跡継ぎの信一（岩瀬洋志）。仲睦まじい師匠と弟子の姿を見たルナは、通天閣が舞台の江戸川乱歩作品にちなみ“黒トカゲ”をモチーフにしたブローチを注文する。だがその夜、店で殺人事件が発生。さらに辰雄のバッグから盗まれたはずの300万円が発見され、彼に殺人の疑いがかけられてしまう。
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