ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨

ＩＭＭ通貨先物４月１４日主要国通貨 円の売り越し減少

円 83208枚の売り越し 10534枚の売り越し減

ユーロ 26018枚の買い越し 33559枚増加し買い越しに転じる

ポンド 54724枚の売り越し 1630枚の売り越し減

スイスフラン 34097枚の売り越し 3403枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 5170枚の買い越し 341枚の買い越し減



レバレッジド・ファンズ４月１４日主要国通貨 円の売り越し増加

円 65309枚の売り越し 5099枚の売り越し増

ユーロ 72枚の売り越し 31705枚の売り越し減

ポンド 28426枚の買い越し 2562枚の買い越し増

スイスフラン 3693枚の売り越し 2468枚の売り越し増

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