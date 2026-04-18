ＣＦＴＣ建玉報告　主要通貨
ＩＭＭ通貨先物４月１４日主要国通貨　円の売り越し減少
円　83208枚の売り越し 10534枚の売り越し減
ユーロ　26018枚の買い越し 33559枚増加し買い越しに転じる
ポンド　54724枚の売り越し 1630枚の売り越し減
スイスフラン　34097枚の売り越し 3403枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　5170枚の買い越し 341枚の買い越し減

レバレッジド・ファンズ４月１４日主要国通貨　円の売り越し増加
円　65309枚の売り越し 5099枚の売り越し増
ユーロ　72枚の売り越し 31705枚の売り越し減
ポンド　28426枚の買い越し 2562枚の買い越し増
スイスフラン　3693枚の売り越し 2468枚の売り越し増