ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 豪ドルの買い越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨 豪ドルの買い越し減少

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ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨

ＩＭＭ通貨先物４月１４日資源国通貨 豪ドルの買い越し減少

カナダ 78272枚の売り越し 22624枚の売り越し増

豪ドル 65075枚の買い越し 5738枚の買い越し減

ＮＺドル 42276枚の売り越し 6201枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ４月１４日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加

カナダ 63570枚の売り越し 15659枚の売り越し増

豪ドル 41675枚の買い越し 217枚の買い越し増

ＮＺドル 17090枚の売り越し 1266枚の売り越し増

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