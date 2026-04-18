ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　
ＩＭＭ通貨先物４月１４日資源国通貨　　豪ドルの買い越し減少
カナダ　78272枚の売り越し 22624枚の売り越し増
豪ドル　65075枚の買い越し 5738枚の買い越し減
ＮＺドル　42276枚の売り越し 6201枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ４月１４日資源国通貨　豪ドルの買い越し増加
カナダ　63570枚の売り越し 15659枚の売り越し増
豪ドル　41675枚の買い越し 217枚の買い越し増
ＮＺドル　17090枚の売り越し 1266枚の売り越し増