利回り低下後もみ合い＝ＮＹ債券概況



米国債利回りはイランのホルムズ海峡閉鎖解除報道で急落。ベンチマークとなる１０年債は４．３０%前後から一時４．２２％台を付けた。その後少し戻すも４．２５%がつかず、下げた水準でのもみ合いとなった。イラン情勢一服での今後の米利下げ再開などへの期待感が利回り低下につながったと見られる。



2年債 3.702（-0.072）

10年債 4.246（-0.065）

30年債 4.883（-0.050）

期待インフレ率 2.363（-0.031）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.960（-0.072）

英 国 4.762（-0.085）

カナダ 3.447（-0.056）

豪 州 4.995（+0.040）

日 本 2.411（+0.008）

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