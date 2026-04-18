「山菜料理、好きなのは？」＜回答数11,699票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第503回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「山菜料理、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「山菜料理、好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
素朴なおいしさ！もちもち山菜おこわ
【材料】（4人分）
お米 1.5合
もち米 1.5合
山菜(水煮) 1袋
油揚げ 1/2枚
ニンジン 1/4本
クルミ 20g
ミツバ(刻み) 1/2束分
だし汁 500ml
<調味料>
酒 大 2
みりん 大 1
塩 小 1
薄口しょうゆ 大 1
【下準備】
1、米、もち米を合わせて水洗いし、ザルに上げる。
2、水煮山菜はザルに上げて流水で洗い、水気をしっかりきる。
3、油揚げは熱湯に通し、油抜きをして縦半分に切り、細切りにする。
4、ニンジンは皮をむき、2〜3cmの長さのせん切りにする。
5、クルミは粗く刻む。
【作り方】
1、炊飯器に洗い米、調味料を入れ普通に炊く時の水加減までだし汁を加え、山菜、油揚げ、ニンジン、クルミを加え、スイッチを入れる。
2、炊きあがれば10分位蒸らし、切るように混ぜ合わせ、刻みミツバをサックリ混ぜて茶碗によそう。
もち米を使ったおこわや炊き込みご飯は炊きあがったらそのまま10分位、炊飯器の蓋を開けずに置いておきましょう。蒸らすことでツヤよく、もちもちに仕上がります。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「山菜料理、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「山菜料理、好きなのは？」
・「山菜料理、好きなのは？」の結果は…
・1位 …天ぷら 62%
・2位 おこわ 26%
・3位 煮物 7%
・4位 ソテー 3%
※小数点以下四捨五入
11,699票
・2位 おこわ 26%
・3位 煮物 7%
・4位 ソテー 3%
※小数点以下四捨五入
11,699票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
素朴なおいしさ！もちもち山菜おこわ
【材料】（4人分）
お米 1.5合
もち米 1.5合
山菜(水煮) 1袋
油揚げ 1/2枚
ニンジン 1/4本
クルミ 20g
ミツバ(刻み) 1/2束分
だし汁 500ml
<調味料>
酒 大 2
みりん 大 1
塩 小 1
薄口しょうゆ 大 1
【下準備】
1、米、もち米を合わせて水洗いし、ザルに上げる。
2、水煮山菜はザルに上げて流水で洗い、水気をしっかりきる。
3、油揚げは熱湯に通し、油抜きをして縦半分に切り、細切りにする。
4、ニンジンは皮をむき、2〜3cmの長さのせん切りにする。
5、クルミは粗く刻む。
【作り方】
1、炊飯器に洗い米、調味料を入れ普通に炊く時の水加減までだし汁を加え、山菜、油揚げ、ニンジン、クルミを加え、スイッチを入れる。
2、炊きあがれば10分位蒸らし、切るように混ぜ合わせ、刻みミツバをサックリ混ぜて茶碗によそう。
もち米を使ったおこわや炊き込みご飯は炊きあがったらそのまま10分位、炊飯器の蓋を開けずに置いておきましょう。蒸らすことでツヤよく、もちもちに仕上がります。
(E・レシピ編集部)