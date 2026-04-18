◇プロ野球セ・リーグ 巨人8-2ヤクルト（17日、神宮球場）

ヤクルトは巨人との初戦に敗れ、連勝が4でストップ。池山隆寛監督がコメントしました。

この日は、加入後初登板となったウォルターズ投手が先発登板。しかし初回から満塁のピンチを招くと、巨人・増田陸選手に2点タイムリーを浴びるなど、一挙4失点。さらに3回にも3失点を喫し、2回2/3を77球、被安打8、四死球4、7失点で降板となりました。

ウォルターズ投手について、池山隆寛監督は「立ち上がりに変化球が全然ストライク入らなかった。2点でなんとかと思ったんだけど、踏ん張りきれずに大量失点した」と振り返りました。

ウォルターズ投手の次回登板について、「外国人の枠があるので、もう一度頑張らないとそこのポジションには上がってこられないのかな、もう一度再調整というか緊張の初登板ということを踏まえても枠があるだけに、しっかり投げきってチャンスをものにしないといけないなと思っています」と厳しいコメントを残しました。

一方、大量失点の直後から2番手として登板した丸山翔大投手が、打者7人を相手に5奪三振で1人のランナーも許さないパーフェクトリリーフ。池山監督も「大量失点の後、ずるずるいきがちなんだけど、しっかり（相手の）息を止めてくれたのでそこはよかった」と称賛しました。

ヤクルトは終盤2点を返すも及ばず。連勝が「4」でストップしましたが、池山監督は「負ければ連勝も止まる。勝ち負けで我々やっているので、雰囲気は暗くならないように、ベンチ内は7点差とは思えないくらいの雰囲気なので明日につなげていけたらなと思います」と顔を上げました。