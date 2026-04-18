高橋一生らチーム『リボーン』、テレビ朝日の新入社員研修にサプライズ登場！

4月14日（火）にスタートした社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作に主演する郄橋一生を筆頭に、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、そして小日向文世という豪華キャスト陣が、テレビ朝日の新入社員研修にサプライズ登場。

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社会人として歩み始めた新入社員たちに、劇中に登場する“あかり商店街の名物コロッケ”で温かいエールを送った。

◆新入社員が披露した初食リポに高橋「すばらしい！」

この4月よりテレビ朝日に入社した25名の新入社員たちは、1日も早く戦力になるべく新入社員研修を受けるなか、日ごろお世話になっている記者たちが来るとアナウンスされ、緊張の面持ちで待っていたが…。

記者たちが会場に入った直後、続いて郄橋たち『リボーン 〜最後のヒーロー〜』のキャスト陣がサプライズ登場。

会場が一気に歓声とどよめきに包まれるなか、高橋は「ようこそ、テレ朝へ！ 25名の皆さん、さぞ精鋭でしょうね。これから皆さんは配属されて、いろんな荒波にもまれていくと思いますが、どうか娯楽とは何かということを考えながらお仕事に臨んでいただきたいと思っております！」と熱いエール。

中村も「（入社）おめでとうございます！ いつかご一緒できることを楽しみに、私も頑張ります」と力強いメッセージを送る。

一方、新入社員と同世代の横田真悠は「無理せず、一緒に頑張りましょう！」とほんわか挨拶で会場を和ませていた。

そんな豪華キャスト陣の登場に新入社員たちが喜びで高揚した表情を見せるなか、さらに嬉しいサプライズが。高橋たちから入社のお祝いに、劇中で登場する「あかり商店街」の名物コロッケがプレゼントされることになった。

キャストたちが自ら一人ひとりに「おめでとうございます！」と温かい言葉をかけながら手渡しで配り歩き、喜びを抑えきれない新入社員たちの歓喜の声が会場のそこかしこから沸く。

そして高橋の「みんなで一緒に…いただきます！」の掛け声でコロッケをいただいた一同は、その美味しさにも大感激。

実はこのコロッケは高橋も大好物だそうで、「（撮影現場で）一生くんがものすごく美味しそうに食べていた」と小日向が明かし、高橋も「僕は食欲無尽蔵なので、ずっと食べちゃう。あかりコロッケが出てくるたびに食べていますね」と告白。

そんななか、アナウンサー部門で入社した谷胡桃と森太輝が初食リポに挑むことに。

高橋たちに見守られるなか、谷は「外はサクサク、中はフワフワでとても美味しいです！」、森は「食べた瞬間に口の中に肉汁が広がって、本当に美味しいです！」と堂々と披露すると、高橋は「すばらしい！」と絶賛し、キャスト陣からも温かい拍手が送られた。

◆新入社員に熱いアドバイス！

さらに、新入社員たちの質疑にキャスト陣が答える質疑応答の時間も設けられ、やる気に満ちた新入社員たちから次々と質問が投げかけられた。

「年代や趣味、出身地なども違ういろんな方がいらっしゃるなかで、どのように現場の雰囲気を明るくしたり、緊張をほぐしたりしていますか？」という質問に対し、高橋は「僕はとにかく話しかけますね。みんなで話し合ったり相談したりできる現場は風通しもやっぱり良くなりますし、作品を一緒に作っているという感覚を強く持てるようになるんじゃないかなと思います」と真摯に回答。

また、「初任給で両親にプレゼントを贈りたい」という新入社員からプレゼントの相談には、同世代の鈴鹿が答えることに。

お酒好きの両親と聞いた鈴鹿は、「グラスがいいと思います。東京に来て、『グラスってこんないっぱいあるんだ。東京ってすごいな』と思ったので」と自身の経験からアドバイス。真剣に考えてくれる姿に新入社員は感動し、「ありがとうございます！今日、早速見にいきます！」と感謝。

そんな高橋たちキャスト陣から心のこもったエールをたっぷり受け取った新入社員たちは、背中を押された様子で顔を輝かせていた。