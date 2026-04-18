ブンデスリーガ 25/26の第30節 ザンクトパウリとケルンの試合が、4月18日03:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）、マティアス・ペレイララージ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ケルンは後半の頭から選手交代。ヤン・ティールマン（MF）からリントン・マイナ（MF）に交代した。

51分、ケルンが選手交代を行う。ラグナル・アヘ（FW）からマリウス・ビュルター（FW）に交代した。

65分、ザンクトパウリが選手交代を行う。ラース・リツカ（DF）からマノリス・サリアカス（DF）に交代した。

69分に試合が動く。ザンクトパウリのハウケ・バール（DF）のアシストからカロル・メッツ（DF）がヘディングシュートを決めてザンクトパウリが先制。

70分、ケルンが選手交代を行う。アレッシオ・カストロモンテス（DF）からクリストファー・ルンド（DF）に交代した。

77分、ザンクトパウリが選手交代を行う。アンドレアス・ホウントンジ（FW）からコナー・メトカーフ（MF）に交代した。

79分、ケルンは同時に2人を交代。セバスティアン・セブロンセン（DF）、イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に代わりフェリペ・チャベス（MF）、ルカ・バルトシュミット（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の86分ケルンが同点に追いつく。ルカ・バルトシュミット（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もザンクトパウリの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ザンクトパウリに所属する安藤 智哉（DF）はフル出場した。76分にイエローカードを受けている。原 大智（FW）は出場しなかった。

2026-04-18 05:50:13 更新