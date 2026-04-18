セリエA 25/26の第33節 インテル・ミラノとカリアリの試合が、4月18日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジェンナーロ・ボレッリ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

52分に試合が動く。インテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

さらに56分インテル・ミラノが追加点。ニコロ・バレッラ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

57分、カリアリは同時に2人を交代。ジェンナーロ・ボレッリ（FW）、ジャンルカ・ガエターノ（MF）に代わりMendy Paul（FW）、アレッサンドロ・デイオラ（MF）がピッチに入る。

75分、インテル・ミラノは同時に3人を交代。ヘンリク・ムヒタリアン（MF）、フェデリコ・ディマルコ（DF）、マルクス・テュラム（FW）に代わりピオトル・ジエリンスキ（MF）、ルイス・エンリケ（FW）、アンジュ・ボニー（FW）がピッチに入る。

76分、カリアリは同時に2人を交代。アダム・オベルト（DF）、イブラヒム・スレマナ（MF）に代わりガブリエレ・ザッパ（DF）、マイケル・フォロルンショ（MF）がピッチに入る。

85分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ハカン・チャルハノール（MF）からダビデ・フラッテージ（MF）に交代した。

88分、カリアリが選手交代を行う。ゼ・ペドロ（DF）からアンドレア・ベロッティ（FW）に交代した。

89分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ニコロ・バレッラ（MF）からアンディ・ディウフ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分インテル・ミラノが追加点。デンゼル・ダンフリース（DF）のアシストからピオトル・ジエリンスキ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが3-0で勝利した。

なお、カリアリは23分にセバスティアーノ・エスポジト（FW）、25分にジェンナーロ・ボレッリ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-18 05:50:22 更新