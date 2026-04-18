リーグ・アン 25/26の第30節 Rランスとトゥールーズの試合が、4月18日03:45にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはラヤン・フォファナ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・ソトカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）、ヤン・グボホ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。トゥールーズのクリスティアン・カセレス Jr.（MF）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

さらに13分トゥールーズが追加点。サンティアゴ・イダルゴ（FW）のアシストからセニ・クンバサ（DF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

17分にトゥールーズのヤン・グボホ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。0-2とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

トゥールーズは後半の頭から選手交代。サンティアゴ・イダルゴ（FW）からパペ・ディオプ（MF）に交代した。

55分、Rランスは同時に2人を交代。ウェスレイ・サイード（FW）、ラヤン・フォファナ（FW）に代わりアラン・サンマクシマン（FW）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）がピッチに入る。

61分、Rランスのアラン・サンマクシマン（FW）のアシストからサウド・アブドゥルハミド（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

64分、トゥールーズは同時に2人を交代。アーロン・ドヌム（FW）、エメルソン（FW）に代わりダヤン・メタリー（DF）、ジェイセン・ラッセルロウ（FW）がピッチに入る。

67分Rランスが同点に追いつく。アドリアン・トマソン（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

72分、トゥールーズが選手交代を行う。チャーリー・クレスウェル（DF）からジブリル・シディベ（DF）に交代した。

72分、Rランスが選手交代を行う。フロリアン・ソトカ（FW）からフロリアン・トバン（FW）に交代した。

76分、トゥールーズが選手交代を行う。アレクシ・ボサ（MF）からマリオ・ザウアー（MF）に交代した。

85分、Rランスは同時に2人を交代。アルトゥール・マスアク（DF）、アドリアン・トマソン（MF）に代わりサムソン・ベイドゥー（DF）、アンドリヤ・ブラトビッチ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分Rランスが逆転。アンドリヤ・ブラトビッチ（MF）のアシストからピエール・ガニウ（DF）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

以降は試合は動かず、Rランスが3-2で勝利した。

なお、Rランスは45分にアルトゥール・マスアク（DF）に、またトゥールーズは88分にマリオ・ザウアー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-18 05:50:31 更新