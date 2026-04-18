「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「頭がよさそうに見えるだけの人」と「頭がいい人」の違いは何ですか？

――田丸さんは、小学校や企業研修などで書き方講座を行ったり、ショートショート作家として活動されていますよね。いろんな年代の方々と接していると思うのですが、話していて「賢そうに見えて考えが浅い人」と「本当に賢い人」の違いがあれば、お聞きしたいです。

「賢そうに見えて実は浅い人」の特徴

田丸雅智氏（以下、田丸）：一言で言うと、「見せ方だけをやっている人」ですね。

デザインや見せ方はすごく上手で、一見するととても洗練されて見える。

でも実際に話してみると、中身がなかなか伴っていない。

そういう人はいます。

ただ、最初は「見せ方」から入るのも全然悪くないと思っています。

借り物の知識や借り物の言葉から始まるのは、誰でも同じです。

大事なのは、それを自分の血肉になるまで使い続けること。

続けて、実行して、使い込んでいくうちに、少しずつ本物になっていくんじゃないかと思います。

ガワではなく、本質的になる方法

――「本当に賢い人」に近づくには、何が必要だと思いますか？

田丸：やはり、自分が感じたことや経験したことを土台にしているかどうかだと思います。

自分の経験から「自分はこう感じた」「この体験から、いまはこう考えている」と話せる人は、いいなぁと思います。

しかも、それを「これが絶対の正解です」と断定するのではなく、「いまの自分は暫定的にこう考えている」と暫定解や仮説で止められる人は、とても素敵だと思います。

逆に、引用ばかり多くて「誰それがこう言っていた」が続くと、あなた自身の言葉を聞かせてほしいと思ってしまいます。

結局、賢さというのは、自分の言葉で話しているかに表れるような気はしています。

――たしかに、『小学生でもできる言語化』でも「自分の言葉でちゃんと話せるようになる」ことの重要性に触れられていますよね。引用やカタカナ語を使って話していると、信頼性が担保されてるかのように錯覚しがちですが、拙くても、自分で感じたことを言葉にすることの方が意味があるということですね！

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）