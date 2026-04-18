佐久間大介、日村勇紀、ちゃんみなが『名探偵コナン』を深掘り！「（コナンは）私のDNAに入ってます」（ちゃんみな）

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』にて、2週連続で『名探偵コナン』を深掘り。4月18日は前編を放送する。

■ちゃんみなは名探偵コナンファン歴15年

2026年で29作目を迎える劇場版シリーズは、累計観客動員数が驚異の1億人超えを達成しており、3年連続で興行収入130億円を突破するなど、数々のアニメ映画の中でも飛び抜けた記録を成し遂げているコナン。

アニメ好きで知られる佐久間は今回のテーマに「うわー！ コナンだー！」と、さっそく目を輝かせる。一方日村はというと、「俺1回も見たことないんだよね」「だから何にも知らない」と、正直に明かすのだった。

そんなふたりに、コナンの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、小学生の時からコナンにどっぷりハマっているという声優の竹達彩奈と、幼少期の趣味は名探偵コナンアニメを1話から最新話まで繰り返し見ることだったという乃木坂46の菅原咲月。

さらにスタジオにはもうひとり、スペシャルゲストが登場。名探偵コナンファン歴15年、「（コナンは）私のDNAに入ってます、めちゃくちゃ」と語るアーティストのちゃんみなをゲストに迎えるスペシャル回だ。

ちゃんみなは推しキャラクターとして主人公の工藤新一を挙げるが、名探偵コナンについて何も知らない日村は「あの、新一って誰？」と、ひとり会話に乗り遅れてしまう。主人公すら知らないという日村に対し、ちゃんみなは「マジか、マジか、マジか」と驚きつつも、名探偵コナンのあらすじをざっくり説明。

果たして名探偵コナンをまったく知らない日村も、無事に“コナン沼”にハマることはできるのだろうか。

■佐久間大介の回答にちゃんみなが厳しいコメント!?

名探偵コナンに関する様々なVTRを見ながら、

1、コナンファンの約6割が女性！ キュンとする恋愛模様

2、イケメン揃いのキャラクターにファンもメロメロ！

というふたつの推しポイントを解説していく。

主人公の江戸川コナンが、難事件を解決していくというミステリーアニメとしての印象が強い名探偵コナン作品だが、大人もハマるワケには、キャラクター同士の甘酸っぱく、もどかしい恋愛模様が描かれていることも挙げられる。

特に江戸川コナンと同一人物である主人公の工藤新一と、その幼なじみの毛利蘭のカップルは、ファンたちから向けられる熱量も人気も高い。お互いの気持ちをうまく伝えられず、意地っ張りになってしまう新一独特の愛情表現に、日村は「待って説明してくれ」と、思わずツッコミを入れる場面も？

さらに、コナンファンの約6割が女性ということもあり、作中に登場するイケメンだらけのキャラクターたちにも注目。ちゃんみなも推す敏腕FBIイケメンキャラのセリフ当てクイズでは、佐久間が自信満々に解答するも、ちゃんみなからまさかの厳しいコメントが!?

大人気アニメの意外なストーリー要素や、個性的なキャラクターについて深く知っていくサクヒム。主人公もまともに知らなかった日村にとっても、名探偵コナンは“推し”となるのか。

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、4月18日23時30分から放送。

■【画像】番組場面写真

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

04/18（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/