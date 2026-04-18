乃木坂46 一ノ瀬美空、ドラマ『月夜行路』にゲスト出演！「ミステリー作品が大好きなので本当に嬉しい」

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乃木坂46の一ノ瀬美空が、日テレ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜22時～）にゲスト出演することが決定した。地上波ドラマ初出演となる。

■一ノ瀬美空、地上波ドラマ初出演

本作は、秋吉理香子の『月夜行路』（講談社文庫）を原作とする痛快文学ロードミステリー。

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子（麻生久美子）と文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）。ひょんなことから出会い、大阪へ旅することになったふたりは、そこで殺人事件に巻き込まれてしまうが、ルナが文学の知識を活かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。

今回ゲスト出演が決定した一ノ瀬は「ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当に嬉しいです」と喜びのコメントを寄せた。

一ノ瀬がどんな役で登場するのか？ 詳細は追って発表される。