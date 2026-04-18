乃木坂46 一ノ瀬美空、ドラマ『月夜行路』にゲスト出演！「ミステリー作品が大好きなので本当に嬉しい」
乃木坂46の一ノ瀬美空が、日テレ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜22時～）にゲスト出演することが決定した。地上波ドラマ初出演となる。
■一ノ瀬美空、地上波ドラマ初出演
本作は、秋吉理香子の『月夜行路』（講談社文庫）を原作とする痛快文学ロードミステリー。
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子（麻生久美子）と文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）。ひょんなことから出会い、大阪へ旅することになったふたりは、そこで殺人事件に巻き込まれてしまうが、ルナが文学の知識を活かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく。
今回ゲスト出演が決定した一ノ瀬は「ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当に嬉しいです」と喜びのコメントを寄せた。
一ノ瀬がどんな役で登場するのか？ 詳細は追って発表される。
■一ノ瀬美空（乃木坂46） コメント
ミステリー作品が大好きなので、こんなにも素敵な作品に関わらせていただけて本当に嬉しいです。地上波のドラマに出演させていただくのは初めてですが、魅力的な出演者の皆さまや、ぐっと惹き込まれるストーリーに支えられ、楽しく撮影することができました。名作文学とともにこの作品を楽しんでいただけたら嬉しいです！
■番組情報
日本テレビ 水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』
毎週水曜22時～
出演：波瑠、麻生久美子 他
原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社文庫）
脚本：清水友佳子
音楽：Face２fAKE
チーフプロデューサー：道坂忠久
プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則
トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介
演出：丸谷俊平、明石広人
制作協力：トータルメディアコミュニケーション
製作著作：日本テレビ
■関連リンク
『月夜行路 ―答えは名作の中に―』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com